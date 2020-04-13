اليوم السابع
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الإثنين، 13 أبريل 2020 09:20 ص
خالد صلاح
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ألمانيا: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 123016 والوفيات إلى 2799

الإثنين، 13 أبريل 2020 08:04 ص
ألمانيا: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 123016 والوفيات إلى 2799 مصابى فيروس كورونا
أ ش أ

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أعلنت ألمانيا، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى البلاد إلى 123 ألفا و16 حالة والوفيات إلى 2799 حالة، وأشار معهد روبرت كوخ فى ألمانيا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى ارتفاع فى عدد الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية بواقع 2537 حالة، معتبرة أنها زيادة بمعدل أقل من الزيادة المسجلة فى الإصابات أمس الأحد بواقع 2821. 
 
وكان وزير الصحة الألمانى ينس شبان، قال -فى وقت سابق- إن" هناك إمكانية لاتخاذ خطوات على حذر للتخفيف من القيود على الحياة العامة وإجراءات الحظر وذلك بعد عيد الفصح".
 
وأضاف شبان - أنه" إذا استمر التراجع الحالى فى أعداد الإصابات فمن الممكن أن نتحدث مع رؤساء حكومات الولايات حول رجوع تدريجى إلى الحياة العادية بعد عيد الفصح".
 
جدير بالذكر، أن القيود المفروضة على الحياة العامة فى ألمانيا مستمرة حتى التاسع عشر من الشهر الجارى بسبب تفشى فيروس كورونا.
 

المانيا

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فيروس كورونا

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