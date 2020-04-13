وبالمثل، سجلت السلطات 13 حالة إيجابية جديدة في العاصمة كابول، و 6 حالات جديدة فى نمروز، و 3 حالات في تاركار وواحدة في مقاطعة قندوز الشمالية.
وأفادت السلطات في مقاطعة هرات الغربية أنها سجلت 7 حالات إيجابية جديدة من فى هذه المقاطعة.