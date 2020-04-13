كابول (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية اليوم الاثنين، أنها سجلت 58 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا التاجى خلال الساعات الماضية ليرتفع الإجمالى إلى 635 حالة، ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن المتحدث باسم الوزارة وحيد ميار قوله إن 38 مصابا بالمرض تعافوا حتى الآن وإن 28 من الحالات الإيجابية سجلت فى إقليم قندهار الجنوبي حيث ارتفع العدد الإجمالي للحالات الإيجابية هناك إلى 75.

وبالمثل، سجلت السلطات 13 حالة إيجابية جديدة في العاصمة كابول، و 6 حالات جديدة فى نمروز، و 3 حالات في تاركار وواحدة في مقاطعة قندوز الشمالية.

وأفادت السلطات في مقاطعة هرات الغربية أنها سجلت 7 حالات إيجابية جديدة من فى هذه المقاطعة.

وكان البنك الدولى خصص نحو 100 مليون دولار لمساعدة أفغانستان في مكافحة فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/.

وأفاد بيان البنك الدولي - وفق ما أوردته وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية اليوم الجمعة - بأن هذه الحزمة هي جزء من مشروعات مخصصة للاستجابة في حالات الطوارئ ودعم الأنظمة الوطنية للتأهب في مجال الصحة العامة التابعة للبنك الدولي، لمساعدة أفغانستان على اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة للتهديد الذي يشكله كوفيد-19 وتعزيز استعدادها للصحة العامة.

وأضاف البيان أن حزمة "المسار السريع" الجديدة ستغطي جميع الأقاليم الأفغانية، البالغ عددها 34، وستعزز خدمات الرعاية الصحية الأساسية لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء أفغانستان.

ووفقا للبنك الدولي، فإن وزارة الصحة العامة الأفغانية هي المسؤولة عن تنفيذ هذه الخطة بدعم من وكالات الأمم المتحدة.

وفي هذا الصدد، أكد مندوب البنك الدولي في أفغانستان هنري كيرالي أن البنك يقف بحزم مع حكومة أفغانستان وشعبها لمحاربة انتشار (كوفيد- 19) في البلاد.