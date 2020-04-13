اليوم السابع
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أضبط مخالفة ..إقامة سوق الأحد بشبرا الخيمة رغم التحذيرات

الإثنين، 13 أبريل 2020 01:00 ص
أضبط مخالفة ..إقامة سوق الأحد بشبرا الخيمة رغم التحذيرات السوق
القليوبية نيفين طه

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افترش مجموعة من التجار بمنطقة شارع قهوة شرف بمدينة شبرا الخيمة،بمحافظة القليوبية  وقاموا بعرض منتجاتهم من الخضروات بالسوق الأسبوعي بالمدينة أمس الأحد وسط ازدحام وتكدس من المواطنين دون الأخذ في الأعتبار الإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة لحماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومعرضين حياة المواطنين لخطر انتقال هذا الفيروس لهم.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومى الجمعة والسبت حيث يكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ، على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الاجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 
 
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كورونا

سوق شبرا الخيمة

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اخبارمصر

محافظة القليوبية

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