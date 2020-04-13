أبو سنة على مشارف نادي المئة.. تزوج 29 مرة ولديه 33 ابنا و42 حفيدا.. صور

المنيا حسن عبد الغفار

رجل بسيط، لكنه يحب الحياة، ويرى أنه قادر على إسعاد من حوله، داخل مركز مغاغة بالمنيا يقطن هو والزوجة الأخيرة وأحد أبنائه، فى منزل مكون من عدة طوابق، يعد الطابق الثانى ليكون عش الزوجة رقم 30، بعد 29 زوجة سابقة عليها، ولديه 33 من الأبناء و42 حفيدا.

"اليوم السابع" التقى الحاج محمد ربيع محمد السيد وشهرته ربيع أبو سنة داخل منزله يعمل تاجرا ويبلغ من العمر 71 عاما والذى قال: أنا لم أكن أفكر يوما أننى سوف أتزوج كل ذلك العدد، لكن كل زوجة كانت لها ظروفها الخاصة بها، ولها حكاية مختلفة عن الأخرى، وكذلك أيضا حتى فى الطلاق كل واحدة طلقتها لها حكاية أيضا مختلفة.

وأضاف ربيع، لم أظلم واحدة ولم آكل حق واحدة ولكن هذه إرادة الله أن أتزوج هذا العدد وأنجب منهن هؤلاء الأولاد.

حكايتى بدأت فى سن 12 سنة عندما وقعت مشاجرة بينى وبين والدى بسبب مصروفى الشخصى، بسبب تلك المشاجرة تركت المنزل وذهبت عند جدتى لأمى وجلست معها فى منزلها حتى أصبح عمرى فى هذا الوقت 15 عاما، وفى هذا العمر تزوجت لأول مرة، كانت واحدة من أقاربى، وتابع: بعد الزواج بدأت العمل حتى أستطيع الإنفاق على نفسى وزوجتى، وبعد وقت قصير من الزواج سافرت إلى دولة ليبيا للعمل هناك، وذهبت زوجتى إلى منزل والدها، قضيت عدة سنوات فى ليبيا ثم رجعت إلى منزل جدتى من جديد فلم أجد زوجتى وعلمت أنها فى منزل والدها، فى هذا الوقت أصبح معى مبلغ من المال أستطيع أن أبدأ به حياة كريمة، وكذلك أنا كنت شابا فى ريعان الشباب وسيما وبشوشا، ضف إلى ذلك أننى أنتمى إلى الأشراف.

وأضاف: ذهبت إلى والدها لإعادتها فرفضوا ولم يكن الله قد رزقنى منها بأطفال حمدت الله وطلقتها، وكان مهرها 45 جنيها فى هذا الوقت دفعتهم إلى والدها ورحلت عن المنزل، رجعت وأنا حزين لكن لم يمض كثيرا وتزوجت من الثانية ولم تكن المهور مرتفعة فى ذلك الوقت فكان المهر 120 جنيها.



































