4 حالات وفاة و34 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى العراق

كتب أحمد عرفة

أعلن العراق تسجيل 4 حالات وفاة و34 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها.

وفى وقت سابق اعتبر ممثل منظمة الصحة العالمية فى العراق الدكتور أدهم إسماعيل الأيام العشرة المقبلة حاسمة فى السيطرة على فيروس كورونا فى البلاد، وقال إسماعيل - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إن بقاء العراق فى وضع جيد بشأن السيطرة على فيروس كورونا، مرهون بالاستمرار بالالتزام بالتدابير الوقائية فى الأيام العشرة المقبلة.

وأضاف أن تناقص الإصابات وارتفاع حالات الشفاء يشيعان الاطمئنان ويبشران بالسيطرة على الفيروس.

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية قد أعلنت أمس أن مجموع الإصابات بلغ 1318 حالة ومجموع حالات الشفاء بلغ 601 ومجموع الوفيات بلغ 72 حالة.

وأعلن مصدر طبى عراقى، اليوم الأحد، تسجيل إصابة ثانية لأحد الكوادر الطبية بفيروس كورونا فى مدينة الطب ببغداد، وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن المصابين يرقدان فى مركز الشفاء لتلقي العلاج اللازم.

وكان وزير صحة إقليم كردستان في العراق، سامان برزنجى، قد أعلن أمس السبت، تسجيل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا، وقال برزنجى - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إن أحد المصابين بفيروس كورونا في السليمانية والذي كان مصاباً بمرض قاتل فقد حياته اليوم، بعد احتجازه فى المستشفى لفترة، موضحا أن هذه رابع حالة وفاة لمصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان حتى الآن، وجميعها سُجلت في السليمانية.