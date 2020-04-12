ولى عهد الفجيرة الإماراتية يفتتح مركز الكشف عن كورونا..فيديو

وكالات

أكد الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقى ولى عهد الفجيرة، على أهمية دور دولة الإمارات في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 "وإدارتها للأزمة بكل كفاءة واقتدار واتخاذ القرارات اللازمة ، في إطار الحرص على سلامة أفراد المجتمع.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، جاء ذلك خلال افتتاحه، مركز الفجيرة للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 " في ساحة الرميلة بالفجيرة، تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وذلك حرصا على سلامة أفراد المجتمع والإطمئنان على صحتهم، وضمن التدابير والإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من إنتشار الفيروس.

وأضاف بن حمد : بفضل توجيهات الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، اتخذت إمارة الفجيرة كافة الإجراءات المناسبة للحد من انتشار فيروس كورونا ، من خلال اتباع الإجراءات الوقاية، وتعزيز المبادرات الصحية و المجتمعية ، بما يوفر الرعاية المتقدمة لكافة أفراد المجتمع.

والتقى الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، الكادر الطبي والصحى فى المركز ، مشيداً بدورهم الإنسانى في تحجيم انتشار الفيروس، ووقوفهم بشجاعة في الصف الأول، لتقديم كل ما يمكن بذله ، للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع".