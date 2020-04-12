اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 أبريل 2020 06:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ولى عهد الفجيرة الإماراتية يفتتح مركز الكشف عن كورونا..فيديو

الأحد، 12 أبريل 2020 04:42 م
ولى عهد الفجيرة الإماراتية يفتتح مركز الكشف عن كورونا..فيديو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقى ولى عهد الفجيرة، على أهمية دور دولة الإمارات في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 "وإدارتها للأزمة بكل كفاءة واقتدار واتخاذ القرارات اللازمة ، في إطار الحرص على سلامة أفراد المجتمع.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، جاء ذلك خلال افتتاحه، مركز الفجيرة للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 " في ساحة الرميلة بالفجيرة، تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وذلك حرصا على سلامة أفراد المجتمع والإطمئنان على صحتهم، وضمن التدابير والإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من إنتشار الفيروس.

وأضاف بن حمد : بفضل توجيهات الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، اتخذت إمارة الفجيرة كافة الإجراءات المناسبة للحد من انتشار فيروس كورونا ، من خلال اتباع الإجراءات الوقاية، وتعزيز المبادرات الصحية و المجتمعية ، بما يوفر الرعاية المتقدمة لكافة أفراد المجتمع.

والتقى الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، الكادر الطبي والصحى فى المركز ، مشيداً بدورهم الإنسانى في تحجيم انتشار الفيروس، ووقوفهم بشجاعة في الصف الأول، لتقديم كل ما يمكن بذله ، للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع".


الامارات

كورونا

اخبار الامارات

الفجيره

ولى عهد الفجيره

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خلى بالك من صحتك.. نصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع لمكافحة كورونا "فيديو"

خلى بالك من صحتك.. نصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع لمكافحة كورونا "فيديو"

الأمل.. رحلة تعافى 390 ألف شخص عالمياً من كورونا "فيديو"

الأمل.. رحلة تعافى 390 ألف شخص عالمياً من كورونا "فيديو"

شهامة ابن البلد..مصرى صاحب محل مخبوزات بميلانو يقدم الخبز مجانا بسبب كورونا

شهامة ابن البلد..مصرى صاحب محل مخبوزات بميلانو يقدم الخبز مجانا بسبب كورونا

فيديو.. ملوك خط النص فى النصف الأول من الدورى

فيديو.. ملوك خط النص فى النصف الأول من الدورى

فيديو.. متى نرتدى الملابس الصيفية..مدير التنبؤات بهئية الأرصاد يجيب

فيديو.. متى نرتدى الملابس الصيفية..مدير التنبؤات بهئية الأرصاد يجيب

الداخلية تحمى قوت المصريين فى زمن الكورونا.. مداهمة الأسواق وضبط أطنان سلع احتكرها التجار لرفع سعرها.. تحريز 2.8 طن فسيخ فاسد قبل شم النسيم.. و"كلنا واحد" توفر الأغذية بأسعار مخفضة وسيارات "أمان" تجوب قرى نائية

الداخلية تحمى قوت المصريين فى زمن الكورونا.. مداهمة الأسواق وضبط أطنان سلع احتكرها التجار لرفع سعرها.. تحريز 2.8 طن فسيخ فاسد قبل شم النسيم.. و"كلنا واحد" توفر الأغذية بأسعار مخفضة وسيارات "أمان" تجوب قرى نائية

خطوة بخطوة.. إزاى تصرف منحة الـ500 جنيه للعمالة اليومية "إنفوجراف"

خطوة بخطوة.. إزاى تصرف منحة الـ500 جنيه للعمالة اليومية "إنفوجراف"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 12-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 12-4-2020

الدواء اليابانى.. Avigan أمل جديد فى علاج كورونا "فيديو"

الدواء اليابانى.. Avigan أمل جديد فى علاج كورونا "فيديو"

رحلة مع مريض كورونا داخل غرفة العناية المركزة.. فيديو

رحلة مع مريض كورونا داخل غرفة العناية المركزة.. فيديو

فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة