اليوم السابع
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وكيل تعليم دمياط يتفقد استعداادات المدارس للأبحاث الطلابية

الأحد، 12 أبريل 2020 12:34 م
وكيل تعليم دمياط يتفقد استعداادات المدارس للأبحاث الطلابية وكيل تعليم دمياط يتفقد مدرسة الفنار الإبتدائية
دمياط - معتز الشربينى

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تفقد اليوم،الأحد، الأستاذ عادل عثمان ، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط ، مدرسة الفنار الإبتدائية بإدارة عزبة البرج التعليمية

جاء ذلك لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى إتخذتها المدرسة للحد من انتشار أية فيروسات بين المعلمين خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتابع عثمان ، استعدادات المدرسة لمساعدة الطلاب فى عمل الأبحاث ، موجها بتشكيل لجان لدعم الفنى فى جميع المدارس لمساعدة الطلاب ، مؤكدا على دور المعلم والذى لا يقل عن دور الجندى فى الميدان والدكتور فى المستشفى ، فى ظل هذة المرحلة التى تمر بالبلاد.

وتفقد وكيل الوزارة ، إحدى الغرف بالدور الأخير بالمدرسة ، التى حدث بها ماس كهربائى مما أدى إلى اشتعال النيران، موجها مديرة الإدارة التعليمية بتشكيل لجنة لفحص محتويات تلك الغرفة ، وتكليف مديرة المدرسة بإعادة طلائها وتجهيزها مرة أخرى.

ووجه عثمان ، الشكر لجميع الجهات المشاركة فى أعمال تطهير المؤسسات التعليمية خلال الفترة الحالية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

ياتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، بمتابعة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ، والتى أوصت بها منظمة الصحة العالمية، ومتابعة استعدادات المدارس لمساعدة الطلاب فى الأبحاث والمشروعات التعليمية.

وتسلم عادل عبد التواب عثمان، مهام عمله الجديد وكيلًا لوزارة التربية والتعليم بدمياط ، خلفا للسيد سويلم الذى بلغ السن القانونية، حيث وصل إلى مكتبه لمباشرة أعماله واستقبله بعض قيادات المديرية، متمنين له كل التوفيق لصالح العملية التعليمية بمحافظة دمياط.

وقال عادل عثمان لـ"اليوم السابع": "سعدت بتلقى خبر تعيينى وكيلا للوزارة بدمياط لما أعرفه عنها وعن أهلها بالجدية والعمل والاجتهاد"، مؤكدا ضرورة تكاتف كل الجهود وتقديم كل ما هو جديد ومفيد للعملية التعليمية، وما يعود بالنفع على ابناءنا طلاب دمياط ضمن خطة ومنظومة الدولة لتطوير التعليم.

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وكيل تعليم دمياط يتفقد مدرسة الفنار الإبتدائية

 

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وكيل تعليم دمياط يتفقد مدرسة الفنار الإبتدائية

 

IMG-20200412-WA0003
وكيل تعليم دمياط يتفقد مدرسة الفنار الإبتدائية

 


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