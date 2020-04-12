اليوم السابع
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وفاة أحد مؤسسي حزب الخير التركى بعد إصابته بفيروس كورونا

الأحد، 12 أبريل 2020 06:31 م
وفاة أحد مؤسسي حزب الخير التركى بعد إصابته بفيروس كورونا كورونا أرشيفية
كتب- هاشم الفخراني

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توفي سليمان تافك أحد مؤسسي حزب الخير التركى ببلدة باكيركوى، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وسائل إعلام تركية أعلن بوغرا كافونشا رئيس حزب الخير بمحافظة اسطنبول، وفاة سليمان تافك أحد مؤسسى الحزب ببلدة باكيركوى بعد إصابته بفيروس كورونا.

كما نشرت الرئيس العام لحزب الخير ميرال أكشنار رسالة تعزية عن طريق حسابها الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى تويتر جاء فيها:" تلقيت ببالغ الحزن خبر وفاة أحد مؤسسى حزب الخير ببلدة باكيركوى، سليمان تافك بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد. ندعو الله له بالرحمة لصديق دعوتنا، ونتمنى الصبر لعائلته وأحبائه. التعازي لنا جميعا".

وأكدت زعيمة الحزب الجيد في تركيا مارال أكشانار، أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، ارتكب أخطاء فادحة خلال معالجته لأزمة وباء كورونا، مضيفة: "يتصرف وكأن الدولة مزرعته الشخصية يفعل بها ما يشاء".

وقالت "أكشانار" في حديث لها عبر شبكات التواصل إن " الأخطاء الفادحة التي يرتكبها أردوغان فيما يخص مواجهة انتشار فيروس كورونا ستؤدي إلى كارثة حقيقية خلال الأيام القليلة القادمة" موضحة أنه منذ بداية الأزمة ونحن جميعا ندعو أردوغان لمنع التجول لمدة أسبوعين ولكنه رفض كما رفض توصيات الهيئة الطبية العليا ولكنه فجأة وحسب مزاجه الشخصي أعلن منع التجول قبل ساعتين فقط من سريانه ودون سابق إنذار وهو ما دفع مئات الآلاف من المواطنين للتدافع على المحلات والأفران والدكاكين لشراء حاجياتهم الأساسية.

وعبرت أكشانار عن قلقها من النتائج المحتملة لهذا التدافع الخطر وقالت ":نتمنى ألا يسهم ذلك في تفشي المرض بشكل خطر وهو ما لم يبال به أردوغان طالما أنه يعيش في قصره وهو لا يدري ما يعانيه الشعب التركي"

 

 


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