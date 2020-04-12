اليوم السابع
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وزير القوى العاملة يكشف أماكن صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

الأحد، 12 أبريل 2020 10:42 ص
وزير القوى العاملة يكشف أماكن صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، بدء العد التنازلى لصرف المنحة التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مساندة من الدولة للعمالة غير المنتظمة المضارة من تداعيات فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه بإجمالى 1500 جنيه على مدى 3 أشهر لنحو مليون و400 ألف مستحق.
 
وأوضح الوزير، أنه تم تقسيم المستحقين على شرائح، بحيث تصرف المرحلة الأولى بداً من غد الأثنين ويستمر لمدة 4 أيام على التوالى حتى يوم الخميس الموافق 16 أبريل الحالي، وذلك من خلال رسالة نصية ترسل على التليفون المحمول للمستحق قبل 24 ساعة من استحقاقه للصرف تحدد بالرسالة يوم ، ومكتب البريد أو فرع البنك الزراعى المصرى الذى سيتم الصرف منه.
 
وأكد الوزير أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بعدم وجود تكدس من جانب المستحقين حفاظا على سلامتهم ، قامت اللجنة التى شكلها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى برئاسته بوضع كافة الإجراءات الاحترازية وآليات الصرف ، وحرصا منها على عدم التزاحم أمام منافذ الصرف المقررة ، وتجنبا لحدوث نقل عدوى فيروس كورونا، تم تخصص 4 ألاف منفذ للبريد على مستوى الجمهورية، فضلا عن 600 مدرسة فى بعض المحافظات للصرف من خلالها ، بالإضافة إلى فروع فرع البنك الزراعى المصرى فى بعض المحافظات .
 
ولفت وزير القوى العاملة ، إلى أنه حرصا على مراعاة الظروف الطارئة التى تحول دون صرف المنحة للبعض ، فسوف يراعى تخصيص موعد سوف يعلن عنه لصرف مستحقات من سيتخلف عن اليوم المخصص له .
 
وكشف الوزير عن أن إجمالى الذين قاموا بتسجيل أنفسهم على الاستمارة المخصصة للعمالة غير المنتظمة بالموقع الإلكترونى لوزارة القوى العاملة وصل إلى مليون و900 ألف استمارة، وتم تدقيق هذه الاستمارات، وأسفر ذلك عن استبعاد ما يقرب من 500 ألف غير مستحقين طبقا لمعايير استحقاق المنحة.
 
 

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