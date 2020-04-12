اليوم السابع
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وزير الصحة البريطاني: ​​لندن لديها 2295 من أسرة الرعاية الفائقة الإضافية

الأحد، 12 أبريل 2020 05:45 م
وزير الصحة البريطاني: ​​لندن لديها 2295 من أسرة الرعاية الفائقة الإضافية جونسون
(رويترز)

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قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الأحد إن هيئة الصحة الوطنية لا تزال قادرة على مواجهة جائحة فيروس كورونا ولديها الآن 2295 من أسرة الرعاية الفائقة الشاغرة.

وتم في إفادة صحفية "اليوم يصادف يوما حزينا في تأثير هذا المرض إذًا ننضم إلى قائمة الدول التي شهدت أكثر من 10000 حالة وفاة مرتبطة تشكل كورونا".

وتابع قائلا "في بداية هذه الأزمة ، قال الناس إن هيئة الصحة الوطنية لن تقوى على مواجهتها. وقد رأينا بأعيننا هذا الخطر في أماكن أخرى ، لكن ليس هنا".

 

وفى وقت سابق أعلن مسئولون فى بريطانيا، اليوم الأحد، أن عدد حالات الوفاة فى المستشفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 10352 بعد تسجيل 657 حالة جديدة، ووفقا لصحيفة ذى صن البريطانية، أن من بين هذه الوفيات الجديدة 42 مريضا لم يعانوا من مشكلات صحية معروفة أخرى.

 

 

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد خرج من مستشفى فى لندن بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث قضى أمس السبت ليلته السابعة فى مستشفى سانت توماس فى العاصمة البريطانية، بعد دخوله إليه يوم الأحد الماضى إثر تدهور حالته الصحية، فى أعقاب 10 أيام من العزل الذاتى المنزلى بعد النتيجة الإيجابية للإصابة بالفيروس.

 

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

 

وتجاوز عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذى ظهر لأول مرة فى وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و792 ألف إصابة، ونحو 110 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 410 ألفا.

 

 


جونسون

بريطانيا

فيروس كورونا

كوفيد19

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