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وزير الرى يفتتح دور تدريبية باستخدام منصة التعلم عن بعد.. صور

الأحد، 12 أبريل 2020 03:08 م
وزير الرى يفتتح دور تدريبية باستخدام منصة التعلم عن بعد.. صور وزير الرى يفتتح دور تدريبية باستخدام منصة التعلم عن بعد
كتبت أسماء نصار

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أكد الدكتور ممدوح عنتر، رئيس قطاع التدريب الإقليمى بوزارة الرى، على استمرار القطاع فى تفعيل أسلوب التعلم عن بعد إلى جانب الآليات الأخرى، مشيرا إلى أنه تم البدء فى فعاليات البرنامج التدريبى المتقدم فى مجال "إدارة الموارد البشرية" باستخدام منصة التعلم عن بعد (E-Learning) ل (22) متدربا من خريجى برنامج "إعداد القيادات الإدارية" للعاملين بالوزارة.


وأضاف عنتر، لـ"اليوم السابع" أن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى شارك فى فعاليات الافتتاح (On-Line) حيث أكد على أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجال التدريب وخاصة فى الظروف الحالية التى تمر بها البلاد.



وأضاف رئيس قطاع التدريب الإقليمى بوزارة الرى، فى تصريحات سابقة له أن هذه فرصة لتسويق تكنولوجيا التواصل والتعلم عن بُعد والتوسع فى استخدامها، وجارى حاليا تجهيز فرع تدريب المنصورة .



وأكد عنتر على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد بالمقر الرئيسى والفروع والمداومة على تعقيم مبنى القطاع والفروع وتواجد الحد الأدنى من المهندسين والعاملين بما يضمن استمرار منظومة العمل.



ونظم قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى خلال 2019، عدد من الأنشطة التدريبية على المستويين المحلى والإقليمى، فعلى مستوى الوزارة تم تنفيذ 176 برنامجًا تدريبيًا ل 3769 متدربًا، وعلى المستوى القومى تم تنفيذ 34 برنامجًا تدريبيًا لـ 660 متدربًا، فى حين تم تنفيذ 13 برنامجًا تدريبيًا لـ 182 متدربًا على المستوى الإقليمى .


أوضح الدكتور ممدوح عنتر رئيس قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى بأن البرامج تنوعت مابين برامج فنية هندسية متخصصة للمهندسين على تنوع تخصصاتهم بالإضافة إلى برامج الحاسب الالى واللغة الإنجليزية وبرامج الشئون المالية والإدارية وبرامج اعداد القيادات الشابة وإعداد القيادات الوسطى الهندسية، لافتا إلى أن البرامج استهدفت جميع فئات العاملين بالوزارة من مهندسين وإداريين.



وعلى الصعيد الإقليمى وفى ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة الموارد المائية والرى ووزارة البيئة فى مجال التدريب وتنمية القدرات فقد تم تنفيذ 34 برامجا تدريبيا، بالتعاون مع وزارة البيئة تنوعت هذه البرامج مابين برامج إدارية وبرامج تنمية مهارات ليصل إجمالى ما تم تدريبه (660) متدرب من وزارة البيئة.



وأضاف عنتر بأنه فى إطار البروتوكول الموقع بين كل من قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى ووكالة الجايكا اليابانية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، فقد تم تنفيذ (4) برنامج تدريبية فى مجال المياه ( إمدادات المياه فى المناطق الريفية) وتستهدف 39 متدربا من (إداريين - جيولوجيين - مهندسين مدنى ) من وزارة المياه والبيئة لدولة اليمن الشقيق.

وزير الرى يفتتح دور تدريبية باستخدام منصة التعلم عن بعد (1)
وزير الرى يفتتح دور تدريبية باستخدام منصة التعلم عن بعد (1)

 

وزير الرى يفتتح دور تدريبية باستخدام منصة التعلم عن بعد (2)
وزير الرى يفتتح دور تدريبية باستخدام منصة التعلم عن بعد (2)

 

 

وزير الرى يفتتح دور تدريبية باستخدام منصة التعلم عن بعد (3)
وزير الرى يفتتح دور تدريبية باستخدام منصة التعلم عن بعد (3)

 

 

وزير الرى يفتتح دور تدريبية باستخدام منصة التعلم عن بعد (4)
وزير الرى يفتتح دور تدريبية باستخدام منصة التعلم عن بعد (4)

 

 

وزير الرى يفتتح دور تدريبية باستخدام منصة التعلم عن بعد (5)
وزير الرى يفتتح دور تدريبية باستخدام منصة التعلم عن بعد (5)

 

 

وزير الرى يفتتح دور تدريبية باستخدام منصة التعلم عن بعد (6)
وزير الرى يفتتح دور تدريبية باستخدام منصة التعلم عن بعد (6)

 


 


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