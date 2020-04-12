اليوم السابع
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وزير الخارجية اللبنانى: الحكومة تواجه فيروس كورونا بنجاح وفعالية

الأحد، 12 أبريل 2020 03:50 م
وزير الخارجية اللبنانى: الحكومة تواجه فيروس كورونا بنجاح وفعالية وزير الخارجية اللبنانى ناصيف حتى
بيروت (أ ش أ)

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أكد وزير الخارجية اللبنانى ناصيف حتى، أن حكومة بلاده تعمل على مواجهة انتشار فيروس كورونا بنجاح وفعالية، وأن الهم الأساسى لديها هو أمن وسلامة المواطن اللبنانى، وشدد وزير الخارجية اللبناني – في حديث اليوم الأحد لإذاعة (صوت كل لبنان) – على أن تعزيز العلاقات مع الدول العربية الشقيقة والصديقة للبنان، يجب أن يحظى بأهمية خاصة.

وقال إن الدولة اللبنانية تعمل مع القطاع المصرفي على ضرورة تأمين حقوق اللبنانيين في الخارج وتحويل الأموال اللازمة لهم، مشيرا إلى أنه لو كان قد تم توفير الأموال اللازمة للمغتربين عبر التحويلات المصرفية، لربما كان العديد منهم قد عدل عن قرار العودة في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وعد بتقديم مساعدة تخصص لصالح للبنان على نحو يساهم في تجاوز الظروف الراهنة الدقيقة، لافتا إلى أن الهدف من المساعدات التي ستصرفها الدولة هو توزيعها على أكبر عدد من العائلات والأسر الأكثر احتياجا في ظل الأوضاع الحالية.

واعتبر أن الوضع المتعلق بفيروس كورونا تسبب في إبطاء عمل الحكومة نحو المضي قدما في وضع خطة اقتصادية ومالية لإنجاز برنامج إصلاح شامل، مشددا على أن مسألة الاقتطاع من الودائع المصرفية في البنوك (هير كت) لم تُطرح نهائيا وليست موجودة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة، وأن استعادة الأموال العامة المهربة يجب أن تبقى ضمن أولويات العمل.

وفى وقت سابق، قال المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشئون الإنسانية كلاوديو كوردونى، إن لبنان يمر بحالة طوارئ غير مسبوقة تتطلب تكثيف الإجراءات لاحتواء فيروس كورونا ووقف انتقاله، وأشار المنسق الأممى - إلى أن مؤسسات وأجهزة الأمم المتحدة في لبنان كثفت جهودها لدعم الحكومة اللبنانية في سبيل التصدى لوباء كورونا، وتجنب إرهاق النظام الصحي للبلاد، والتخفيف من وطأة الأزمة على الأشخاص الأكثر عرضة للضرر، لاسيما أولئك الأكثر فقرا.

 

 


لبنان

الخارجيه اللبنانيه

كورونا

فيروس كورونا

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