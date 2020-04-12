اليوم السابع
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وزير الخارجية الأمريكى يحتفل بعيد الفصح.. وهذا ما قاله

الأحد، 12 أبريل 2020 03:14 م
وزير الخارجية الأمريكى يحتفل بعيد الفصح.. وهذا ما قاله مايك بومبيو
ريهام عبد الله

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احتفل مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى، بعيد الفصح، وعبر عن أمله أن يكون اليوم هو يوم الإيمان الراسخ، والشعور المتجدد بالأمل.

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر "عيد فصح سعيد، فى حين أن احتفالات عيد الفصح قد تختلف عن السنوات الماضية، آمل أن يكون هذا اليوم هو يوم الإيمان الراسخ، والفرح الأبدى، والشعور المتجدد بالأمل".

بومبيو
بومبيو

وفى سياق آخر أعلن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستقدم حزمة مساعدات كبيرة لإيطاليا، لمساعدتها فى مكافحة فيروس كورونا المستجد، قائلا: "سنهزم كورونا بالوقوف معا".

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر "تقدم الولايات المتحدة حزمة مساعدة قوية لصديقتنا وحليفتنا إيطاليا، يعمل أصدقاؤنا الإيطاليون على مدار الساعة لاحتواء كوفيد 19، وستساعد هذه المساعدة فى تعزيز جهودهم، سنهزم هذا بالوقوف معا".

وكان بومبيو قد عبر عن سعادته بتبرع الأمريكيين بأكثر من 1.5 مليار دولار للمتضررين من فيروس كورونا حول العالم، والذى أوى بحياة الآلاف.

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "تبرع الأمريكيون بسخاء بأكثر من 1.5 مليار دولار للسكان المتضررين من وباء فيروس كورونا COVID-19 حول العالم من خلال الشركات الخاصة  والمجموعات غير الربحية والمنظمات الدينية ..الولايات المتحدة بدون نظير كقوة للخير".

وأشار في تدوينة أخرى:" بسعادة غامرة لرؤية الشركات الأمريكية تتأكد من أن المستشفيات في وارسو لديها ما يكفي من منتجات التنظيف للحفاظ على سلامة الأمريكيين".

يشار أن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، أعرب عن سعادته الشديدة من قبل لرؤية الشركات الأمريكية والأفراد الذين يعملون سويا لتقديم المساعدة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، قائلا: "يتزايد عدد الشركات والأفراد الذى يستخدمون سلطتهم لتقديم المساعدة على قدر إمكانهم".

وقال بومبيو فى تغريدة "مسرور لرؤية الأفضل والألمع فى أمريكا، يعملون مع شركائهم للابتكار خلال هذا الوقت العصيب، من المثير للدهشة، أن نرى أنه مع تطور تحدى جائحة كورونا المستجد، يتزايد عدد الأفراد والشركات وغيرهم الذين يستخدمون سلطتهم لتقديم يد المساعدة حيث يمكنهم ذلك".

وفى سياق آخر قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إن من السابق لأوانه الحديث عن العواقب بالنسبة للصين بشأن ما يعتقد مسئولون أمريكيون أنه تقاعس من بكين فى الإبلاغ عن حجم أزمة كورونا داخل أراضيها.


مايك بومبيو

بومبيو

الخارجية الامريكية

عيد الفصح

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