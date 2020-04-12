وزير التموين: خصصنا إجراءات محددة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة

كتب محمد السيد - تصوير حسن محمد

قال الدكتور على مصيلحى وزير التموين، إننا فى ظروف استثنائية ليست محلية بل عالمية، وأن التكاتف فى هذه الأزمة هو الحل، لافتاً أنه تم تشكيل لجنة وزارية لوضع آليات لكيفية صرف منحة العمالة غير المنتظمة، ومساعدة العمالة والمتضررين من أزمة فيروس كورونا.

وأضاف على مصيلحى خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر وزارة الإعلام، أن هناك عمل ايجابى تقوم بها الحكومة وسط الظروف الصعبة، حتى يتم إرسال رسالة بأننا جميعا معا نعمل من أجل مواجهة الكارثة، لافتاً إلى أنه كان هناك تكرار فى تسجيل البيانات، وتسجيل أرقام غير سليمة وتسجيل أشخاص كانوا يحصلون على خدمات أخرى من الدولة، متابعا :"مهم أن نركز على الفئة التى تعانى على عدم القدرة على أساسيات الحياة".

وتابع وزير التموين قائلا :"هناك 400 مكتب بريد و1100 فرع للبنك الزراعى و 600 مدرسة لصرف المنحة للعمالة غير المنتظمة، مضيفا :" لن ننجح إلا بعد تعاون المواطن، لابد أن نلتزم بالإجراءات، نهدف لتقليل الزحام ، يجب أن نظهر بمظهر ايجابى متحضر ، لن يسمح لمواطن بصرف منحة العمالة غير المنتظمة بدون الرقم القومى و صورة منها و التليفون الذى عليه الرسالة للذهاب للمنفذ لصرف المنحة، من يرغب فى الاستعلام الاتصال ب 142 ، نشكر هيئة الرقابة الإدارية لما قامت به من تدقيق البيانات".