اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 أبريل 2020 06:08 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التموين: خصصنا إجراءات محددة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة

الأحد، 12 أبريل 2020 05:45 م
وزير التموين: خصصنا إجراءات محددة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة وزير التموين
كتب محمد السيد - تصوير حسن محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور على مصيلحى وزير التموين، إننا فى ظروف استثنائية ليست محلية بل عالمية، وأن التكاتف فى هذه الأزمة هو الحل، لافتاً أنه تم تشكيل لجنة وزارية لوضع آليات لكيفية صرف منحة العمالة غير المنتظمة، ومساعدة العمالة والمتضررين من أزمة فيروس كورونا.
 
وأضاف على مصيلحى خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر وزارة الإعلام، أن هناك عمل ايجابى تقوم بها الحكومة وسط الظروف الصعبة، حتى يتم إرسال رسالة بأننا جميعا معا نعمل من أجل مواجهة الكارثة، لافتاً إلى أنه كان هناك تكرار فى تسجيل البيانات، وتسجيل أرقام غير سليمة وتسجيل أشخاص كانوا يحصلون على خدمات أخرى من الدولة، متابعا :"مهم أن نركز على الفئة التى تعانى على عدم القدرة على أساسيات الحياة".
 
وتابع وزير التموين قائلا :"هناك 400 مكتب بريد و1100 فرع للبنك الزراعى و 600 مدرسة لصرف المنحة للعمالة غير المنتظمة، مضيفا :" لن ننجح إلا بعد تعاون المواطن، لابد أن نلتزم بالإجراءات، نهدف لتقليل الزحام ، يجب أن نظهر بمظهر ايجابى متحضر ، لن يسمح لمواطن  بصرف منحة العمالة غير المنتظمة بدون الرقم القومى و صورة منها و التليفون الذى عليه الرسالة للذهاب للمنفذ لصرف المنحة، من يرغب فى الاستعلام الاتصال ب 142 ، نشكر هيئة الرقابة الإدارية لما قامت به من تدقيق البيانات".

وزير التموين

العماله غير المنتظمه

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خلى بالك من صحتك.. نصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع لمكافحة كورونا "فيديو"

خلى بالك من صحتك.. نصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع لمكافحة كورونا "فيديو"

الأمل.. رحلة تعافى 390 ألف شخص عالمياً من كورونا "فيديو"

الأمل.. رحلة تعافى 390 ألف شخص عالمياً من كورونا "فيديو"

شهامة ابن البلد..مصرى صاحب محل مخبوزات بميلانو يقدم الخبز مجانا بسبب كورونا

شهامة ابن البلد..مصرى صاحب محل مخبوزات بميلانو يقدم الخبز مجانا بسبب كورونا

فيديو.. ملوك خط النص فى النصف الأول من الدورى

فيديو.. ملوك خط النص فى النصف الأول من الدورى

فيديو.. متى نرتدى الملابس الصيفية..مدير التنبؤات بهئية الأرصاد يجيب

فيديو.. متى نرتدى الملابس الصيفية..مدير التنبؤات بهئية الأرصاد يجيب

الداخلية تحمى قوت المصريين فى زمن الكورونا.. مداهمة الأسواق وضبط أطنان سلع احتكرها التجار لرفع سعرها.. تحريز 2.8 طن فسيخ فاسد قبل شم النسيم.. و"كلنا واحد" توفر الأغذية بأسعار مخفضة وسيارات "أمان" تجوب قرى نائية

الداخلية تحمى قوت المصريين فى زمن الكورونا.. مداهمة الأسواق وضبط أطنان سلع احتكرها التجار لرفع سعرها.. تحريز 2.8 طن فسيخ فاسد قبل شم النسيم.. و"كلنا واحد" توفر الأغذية بأسعار مخفضة وسيارات "أمان" تجوب قرى نائية

خطوة بخطوة.. إزاى تصرف منحة الـ500 جنيه للعمالة اليومية "إنفوجراف"

خطوة بخطوة.. إزاى تصرف منحة الـ500 جنيه للعمالة اليومية "إنفوجراف"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 12-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 12-4-2020

الدواء اليابانى.. Avigan أمل جديد فى علاج كورونا "فيديو"

الدواء اليابانى.. Avigan أمل جديد فى علاج كورونا "فيديو"

رحلة مع مريض كورونا داخل غرفة العناية المركزة.. فيديو

رحلة مع مريض كورونا داخل غرفة العناية المركزة.. فيديو

فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة