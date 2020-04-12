اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 أبريل 2020 11:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التعليم: يمكن لطالب مدارس اللغات كتابة البحث بالعربية ولغة مدرسته

الأحد، 12 أبريل 2020 10:50 ص
وزير التعليم: يمكن لطالب مدارس اللغات كتابة البحث بالعربية ولغة مدرسته الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يمكن كتابة البحث باللغتين العربية ولغة المدرسة بالنسبة لمدارس اللغات، موضحا إن التمكن من اللغة جزء من تقييم المشروع، قائلاً: يمكن كتابة البحث بلغة المدرسة ولكن يظل تقييم اللغة العربية جزء هام من التقييم العام للبحث.

جاء ذلك ردا على استفسار أحد أولياء الأمور حول مصير المواد التى تدرس باللغة العربية فى مدارس اللغات مثل الدراسات هل شرط أن يقدم الطالب البحث باللغة الإنجليزية.

كان  الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد إن الوزارة سوف تحدد طرق تسليم الأبحاث من طلاب النقل والشهادة الإعدادية ى فى الأول من مايو المقبل، قائلا: إلى طلاب مصر فى الداخل والخارج أرجو أن ننشغل بإعداد المشروعات رقميا أو ورقيا وسنعلن طرق تسليمها فى الأول من مايو.

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رسالة مصورة اليوم، عن جدول المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والذي يعد شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية.

وقال الدكتور طارق شوقي، إن المشروع البحثي هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي بين الطلاب، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار) وغيرها من المهارات الضرورية لأبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن المشروعات البحثية تغيير جذري في عملية التقييم والتعليم لأبنائنا الطلاب.

 

 وأوضح الدكتور طارق شوقي، عدة نقاط مهمة، وهي كالتالي:

 
- المرحلة الابتدائية (من الصف الثالث إلى الصف السادس).. يختار الطالب مشروع بحثي من أحد 4 مشروعات مقترحة من وزارة التربية والتعليم لتنفيذه، ويقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب).

 

- المرحلة الإعدادية (من الصف الأول إلى الصف الثالث).. يختار الطالب مشروع بحثي من أحد 3 مشروعات مقترحة من وزارة التربية والتعليم لتنفيذه، ويقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب).

 

-  عناصر المشروع البحثي تتكون من: (العنوان، المقدمة، الملخص، الموضوع، النتائج أو الملاحظات، المراجع) بالإضافة إلى كتابة الرقم التعريفي (الكود) الخاص بالطلاب الذين شاركوا في إعداد المشروع.

 

- كل موضوع للمشروع البحثي المقترح من الوزارة مرفق معه إرشادات عامة لكيفية تنفيذه فضلاً عن تصميم نماذج للمشروع البحثي لتسهيل الأمر على الطالب يستطيع من خلاله ملئ الخانات بما هو مطلوب وفقًا لموضوع البحث.

 

- جميع المواضيع المقترحة للمشروع البحثي تم اختيارها بناءً على مخرجات التعلم لكل مرحلة دراسية ولها مرجعية في كتاب المدرسة وعلى المكتبة الإلكترونية (https://study.ekb.eg)، وينفذ الطالب المشروع البحثي خلال الفترة من 9 إبريل حتى 15 مايو 2020 ( مدة 5 أسابيع).

 

- تسليم المشروع البحثي: هناك طريقتان، الأولى يتم تسليم المشروع البحثي إلكترونيًا عبر منصة التواصل (https://edmodo.org)، والثانية هي كتابة المشروع البحثي باليد وتحويلها إلى شكل إلكتروني (صورة إلكترونية "سكانر") وتحميلها على CD أو فلاشة وتسليمها للمدرسة.
 


التربية والتعليم

طرق تسليم المشروعات البحثية

اخبار مصر

اخبار مصرية

بحث الطلاب

بحث التعليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم تتيح لطلاب الثانى الثانوى رابطا إلكترونيا لتأكيد صحة البيانات

الأحد، 12 أبريل 2020 10:18 ص

طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان الرياضيات التجريبى على التابلت غدا

الأحد، 12 أبريل 2020 08:00 ص

نائب وزير التعليم: أصبح من الضرورى إتاحة الفرص للمتعلمين للتمكن من التعلم الذاتى

السبت، 11 أبريل 2020 07:38 م

"التعليم" تبدأ وضع أسئلة الثانوية العامة بعد تعديل مواصفات الورقة الامتحانية.. وتؤكد: تواصل إجراء مقابلات رؤساء لجان السير ومسئولى مراكز توزيع الأسئلة.. ومصادر: استعدادات على أعلى مستوى حال استمرار أزمة كورونا

السبت، 11 أبريل 2020 05:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

إنفوجراف.. نصائح لمرضى التهاب المفاصل للحفاظ على صحتهم فى العزل المنزلى

إنفوجراف.. نصائح لمرضى التهاب المفاصل للحفاظ على صحتهم فى العزل المنزلى

إنفوجراف.. رحلة كورونا من فيروس إلى وباء ثم "حرب" × 10 محطات

إنفوجراف.. رحلة كورونا من فيروس إلى وباء ثم "حرب" × 10 محطات

طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان الرياضيات التجريبى على التابلت غدا

طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان الرياضيات التجريبى على التابلت غدا

التموين: صرف 55% من مقررات شهر أبريل للبقالين ومنافذ الصرف حتى الآن

التموين: صرف 55% من مقررات شهر أبريل للبقالين ومنافذ الصرف حتى الآن

التضامن تبدأ اليوم صرف المعاشات لمن تخلف فى الـ10 أيام الأولى من أبريل

التضامن تبدأ اليوم صرف المعاشات لمن تخلف فى الـ10 أيام الأولى من أبريل

انتهاء اليوم الثامن عشر لحظر التجوال..وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

انتهاء اليوم الثامن عشر لحظر التجوال..وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

التموين: استمرار صرف سلع نقاط الخبر للمواطنين حتى نهاية الشهر

التموين: استمرار صرف سلع نقاط الخبر للمواطنين حتى نهاية الشهر

بدء أسبوع الآلام.. الأقباط يحتفلون بأحد السعف من منازلهم والقداسات أونلاين

بدء أسبوع الآلام.. الأقباط يحتفلون بأحد السعف من منازلهم والقداسات أونلاين

كيف تشترك فى واتساب الصحة للاستفسار عن كورونا مجانا؟.. اعرف التفاصيل

كيف تشترك فى واتساب الصحة للاستفسار عن كورونا مجانا؟.. اعرف التفاصيل

نائبة بـ"صحة البرلمان" تطالب بغلق كولديرات المياه لمنع انتقال العدوى بكورونا

نائبة بـ"صحة البرلمان" تطالب بغلق كولديرات المياه لمنع انتقال العدوى بكورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة