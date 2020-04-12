وزارة النقل: المترو نقل بالأمس 535 ألف راكب والسكة الحديد 268 ألف

كتب رضا حبيشى

أكدت وزارة النقل أن عدد ركاب خطوط المترو الثلاثة وصلت بالأمس السبت إلى 535.958 ألف راكب من خلال 1007 رحلة قطار قامت بها خطوط مترو الأنفاق الثلاثة.



وأضافت وزارة النقل أن عدد ركاب السكة الحديد بلغ بالأمس 268.936 ألف راكب عبر تشغيل 703 قطار بخطوط المسافات الطويلة والقصيرة.



كانت شركة المترو وهيئة السكة الحديد أطلقت كلا منهما حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بالمترو فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة الفيروس، ويقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.





وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر أو إقامة بدولة الصين.





وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.

















