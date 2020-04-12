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وزارة الصحة في البحرين تعلن تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 12 أبريل 2020 02:09 م
وزارة الصحة في البحرين تعلن تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلنت وزارة الصحة في البحرين اليوم الأحد تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 " جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.

 

فى غضون ذلك عقد اليوم، الأحد، مجلس الشورى بمملكة البحرين، أولى جلساته عن بعد بتقنية الفيديو كونفرانس، وبحسب صحيفة الأيام البحرينية، بدأ عقد أول جلسة تعقد «عن بُعد»، حيث يحضر تحت قبّة البرلمان فقط رئيس المجلس ونائبيه والأمين العام وعدد من الموظفين، فيما بقيّة الأعضاء وممثلي الحكومة يحضرون الجلسة من مكاتبهم أو منازلهم.

وفي بداية الجلسة حرص رئيس المجلس علي الصالح على التأكيد بأن هذه الجلسة التي تُعقد لأول مرّة تعتبر جلسة تاريخية، منوّها في ذات الوقت على أن المجلس حرص قبل عقدها على أخذ رأي هيئة المستشارين بالمجلس والتي أكّدت على دستورية الجلسة وقانونية جميع ما سيصدر عنها.

 
 

وأكد رئيس المجلس أن جميع أعضاء المجلس مشاركون في الجلسة ولا يوجد أي حالة غياب.

وكانت أعلنت وزارة الصحة فى البحرين، عن تعافى 12 حالة إضافية من فيروس كورونا "كوفيد 19" وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، ليصبح العدد الإجمالى للحالات المتعافية إلى 551 حالة حتى الآن.

كما أعلنت الصحة البحرينية عبر حسابها على تويتر، عن 73 حالة إصابة جديدة، 72 من هذه الحالات القائمة تعود لعمال وافدين وحالة واحدة قادمة من الخارج، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لكافة مخالطيهم وإجراء الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم ووضعهم تحت الحجر الصحى الاحترازى، مشيرة إلى أن  الحالات القائمة بين العمال الوافدين تم رصدها ضمن حملة استباقية لفحص العمالة الوافدة فى مساكنهم فى عدد من مناطق البحرين وتبين عدم مغادرتهم لأماكن سكنهم ضمن الاجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

 


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