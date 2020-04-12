وزارة الرى تنفذ 8 قرارات إزالة لمبانى على مصرف زراعة بالبحيرة

كتبت أسماء نصار



نفذت هيئة الصرف التابعة لوزارة الموارد المائية والرى 8 قرارات إزالة لمبانى على مصرف محله كيل بزمام هندسه صرف أبو حمص بمساحه 237 متر مربع وذلك تحت إشراف المهندس أحمد ادريس - مدير عام صرف شمال البحيرة، وذلك فى ضوء التعليمات الصادرة بمنع التعديات ومخلفات المبانى على أملاك الدولة.



وقالت وزارة الرى أنها تعمل بكافة أجهزتها على بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف.



وأكدت الوزارة مضيها قدما في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.



واستعرض وزير مع وزير التنمية المحلية مؤخرا الجهود التى قامت بها وزارة الموارد المائية والري والمحافظات خلال الأشهر الماضية لرفع نواتج التطهير من على جانبي الترع والمصارف داخل وخارج الكتل السكنية وتم الاتفاق على أن تقوم وزارة الري برفع نواتج التطهير التى تقع خارج الكتل السكانية والتى يبلغ حجمها حوالى 16 مليون متر مكعب سنوياً وتقوم المحافظات برفع النواتج من داخل الكتل السكانية والتى تبلغ حوالى 5 ملايين متر مكعب سنوياً إلى المقالب العمومية .



الرى تنفذ 8 قرارات ازالة لمبانى على مصرف زراعة بالبحيرة



الرى تنفذ 8 قرارات ازالة لمبانى على مصرف زراعة بالبحيرة



الرى تنفذ 8 قرارات ازالة لمبانى على مصرف زراعة بالبحيرة



الرى تنفذ 8 قرارات ازالة لمبانى على مصرف زراعة بالبحيرة



الرى تنفذ 8 قرارات ازالة لمبانى على مصرف زراعة بالبحيرة



الرى تنفذ 8 قرارات ازالة لمبانى على مصرف زراعة بالبحيرة



الرى تنفذ 8 قرارات ازالة لمبانى على مصرف زراعة بالبحيرة



الرى تنفذ 8 قرارات ازالة لمبانى على مصرف زراعة بالبحيرة



الرى تنفذ 8 قرارات ازالة لمبانى على مصرف زراعة بالبحيرة



الرى تنفذ 8 قرارات ازالة لمبانى على مصرف زراعة بالبحيرة



الرى تنفذ 8 قرارات ازالة لمبانى على مصرف زراعة بالبحيرة



الرى تنفذ 8 قرارات ازالة لمبانى على مصرف زراعة