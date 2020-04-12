اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 أبريل 2020 01:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

هروب 6 مرضى من مصحة عقلية شرق روسيا

الأحد، 12 أبريل 2020 12:10 م
هروب 6 مرضى من مصحة عقلية شرق روسيا الشرطة الروسية ، صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الداخلية الروسية اليوم الأحد، أن 6 مرضى تتراوح أعمارهم بين 19 و28 عاما هربوا من مستشفى للأمراض النفسية (مصحة للأمراض العقلية) فى مقاطعة "إيركوتسك" شرق البلاد، وذكر بيان لوزارة الداخلية الروسية - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم - أن البحث عن الهاربين مستمر، مشيرا إلى أن المرضى الهاربين اعتدوا على ممرضة وهددوا ممرضا آخر بالقتل. 

وأشار البيان إلى أن لجنة التحقيقات الروسية بدأت تحقيقا جنائيا في الحادث.
يُذكر أن لقطات من إحدى كاميرات المراقبة في المستشفى، نُشرت على الانترنت، توثق احتجاز أحد المرضى الهاربين ممرضة كرهينة.

وكانت وزارة الصحة فى روسيا، أعلنت تسجيل 24 حالة وفاة، و2186 إصابة جديدة بكورونا في البلاد خلال 24 ساعة، جاء ذلك نقلا عن شبكة روسيا اليوم قبل قليل. واعتبرت أن ذلك يمثل ارتفاعا ملموسا مقارنة مع معدلات يوم أمس.

وأمس قال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، إن الأسابيع القادمة ستحدد ما إذا كانت روسيا تقترب من ذروة تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد، وأشار بيسكوف - فى تصريحات تلفزيونية، نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إلى أنه "خلال الأسبوعين القادمين من المتوقع أن نتفهم إذا كانت روسيا تقترب من ذروة تفشي معدلات العدوى أم لا، أو (سنتفهم) متى نقترب من الذروة".

وكانت وزارة الداخلية الروسية، أعلنت عن زيادة عدد أطقم ودوريات شرطة المرور بالعاصمة موسكو، ونشر هذه الدوريات على مداخل العاصمة كافة، لمراقبة دخول وسائل النقل إليها، وأفاد بيان للداخلية الروسية اليوم السبت بأن عناصر الشرطة تنفذ دوريات في جميع أحياء العاصمة على مدار الساعة للمراقبة فيما يتعلق بالعزل الذاتي بسبب تفشي فيروس " كورونا". 

وكان عمدة العاصمة الروسية سيرجي سوبيانين قد أعلن عن فرض نظام التصاريح في المدينة، اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل وذلك ضمن إجراءات منع تفشي وباء كورونا. وقال سبويانين بهذا الشأن:" يحمل نظام التنقل والمرور بالتصاريح في طياته قيودا إضافية، ولكن لا بديل عن هذا الإجراء حيث الأمر يتعلق بسلامة أعداد هائلة من المواطنين وصحتهم، لاسيما وأن البعض لا يلتزمون بالقيود المفروضة".

 


روسيا

الداخليه الروسيه

مصحه

هروب 6 من مصحه عقليه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 12-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 12-4-2020

الدواء اليابانى.. Avigan أمل جديد فى علاج كورونا "فيديو"

الدواء اليابانى.. Avigan أمل جديد فى علاج كورونا "فيديو"

رحلة مع مريض كورونا داخل غرفة العناية المركزة.. فيديو

رحلة مع مريض كورونا داخل غرفة العناية المركزة.. فيديو

فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

إنفوجراف.. نصائح لمرضى التهاب المفاصل للحفاظ على صحتهم فى العزل المنزلى

إنفوجراف.. نصائح لمرضى التهاب المفاصل للحفاظ على صحتهم فى العزل المنزلى

إنفوجراف.. رحلة كورونا من فيروس إلى وباء ثم "حرب" × 10 محطات

إنفوجراف.. رحلة كورونا من فيروس إلى وباء ثم "حرب" × 10 محطات

طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان الرياضيات التجريبى على التابلت غدا

طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان الرياضيات التجريبى على التابلت غدا

التموين: صرف 55% من مقررات شهر أبريل للبقالين ومنافذ الصرف حتى الآن

التموين: صرف 55% من مقررات شهر أبريل للبقالين ومنافذ الصرف حتى الآن

التضامن تبدأ اليوم صرف المعاشات لمن تخلف فى الـ10 أيام الأولى من أبريل

التضامن تبدأ اليوم صرف المعاشات لمن تخلف فى الـ10 أيام الأولى من أبريل

انتهاء اليوم الثامن عشر لحظر التجوال..وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

انتهاء اليوم الثامن عشر لحظر التجوال..وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

التموين: استمرار صرف سلع نقاط الخبر للمواطنين حتى نهاية الشهر

التموين: استمرار صرف سلع نقاط الخبر للمواطنين حتى نهاية الشهر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة