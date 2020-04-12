هروب 6 مرضى من مصحة عقلية شرق روسيا

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية الروسية اليوم الأحد، أن 6 مرضى تتراوح أعمارهم بين 19 و28 عاما هربوا من مستشفى للأمراض النفسية (مصحة للأمراض العقلية) فى مقاطعة "إيركوتسك" شرق البلاد، وذكر بيان لوزارة الداخلية الروسية - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم - أن البحث عن الهاربين مستمر، مشيرا إلى أن المرضى الهاربين اعتدوا على ممرضة وهددوا ممرضا آخر بالقتل.

وأشار البيان إلى أن لجنة التحقيقات الروسية بدأت تحقيقا جنائيا في الحادث.

يُذكر أن لقطات من إحدى كاميرات المراقبة في المستشفى، نُشرت على الانترنت، توثق احتجاز أحد المرضى الهاربين ممرضة كرهينة.

وكانت وزارة الصحة فى روسيا، أعلنت تسجيل 24 حالة وفاة، و2186 إصابة جديدة بكورونا في البلاد خلال 24 ساعة، جاء ذلك نقلا عن شبكة روسيا اليوم قبل قليل. واعتبرت أن ذلك يمثل ارتفاعا ملموسا مقارنة مع معدلات يوم أمس.

وأمس قال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، إن الأسابيع القادمة ستحدد ما إذا كانت روسيا تقترب من ذروة تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد، وأشار بيسكوف - فى تصريحات تلفزيونية، نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إلى أنه "خلال الأسبوعين القادمين من المتوقع أن نتفهم إذا كانت روسيا تقترب من ذروة تفشي معدلات العدوى أم لا، أو (سنتفهم) متى نقترب من الذروة".

وكانت وزارة الداخلية الروسية، أعلنت عن زيادة عدد أطقم ودوريات شرطة المرور بالعاصمة موسكو، ونشر هذه الدوريات على مداخل العاصمة كافة، لمراقبة دخول وسائل النقل إليها، وأفاد بيان للداخلية الروسية اليوم السبت بأن عناصر الشرطة تنفذ دوريات في جميع أحياء العاصمة على مدار الساعة للمراقبة فيما يتعلق بالعزل الذاتي بسبب تفشي فيروس " كورونا".