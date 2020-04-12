ننشر رسالة بطريرك الروم الكاثوليك للمسيحيين فى عيد القيامة

سارة علام

تحتفل كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك بعيد القيامة المجيد اليوم الأحد إذ تتبع التقويم الغربي، وقد أرسل الأنبا يوسف العبسي بطريرك الروم الكاثوليك رسالة إلى شعب الكنيسة جاء فيها:

"المسيح قام. يعزّ علينا أن نطلق هذه الصرخة التي ننتظرها من عام إلى عام في كنائس خلت منكم أيّها الأبناء والبنات الأحبّاء حيثما كنتم. المسيح قام. يعزّ علينا أن نطلق صرخة الإيمان والانتصار التي قضينا خمسين يومًا نتهيّأ لها في الصلاة والصوم وليس في كنائسنا من يردّ علينا حقًّا قام. يعزّ علينا أن نرنّم المسيح قام من بين الأموات، "خريستوس آنستي"، ولا نسمع أصواتكم تهدر بها معبّرةً عن شدّة فرحكم. يعزّ علينا أن لا تتمكّنوا من الحصول على زيت التائبين ولا على المناولة الفصحيّة، على جسد الربّ يسوع المسيح مخلّصنا ودمه المقدّسين، في فصحه، في ذكرى موته وقيامته.

وتابع: نعم، إنّ احتفالنا تشوبه في هذا العام غصّة في القلب، فالكنائس فارغة من المؤمنين، وليست من المؤمنين وحسب بل أيضًا وخصوصًا من أطفالنا الأحبّاء. أولئك الأطفال الذين يرسمون لنا علامة الرجاء والفرح بنضارتهم، بنقاوتهم، ببراءتهم، بابتساماتهم، بتغريداتهم، أولئك الأطفال الذين يذكّروننا بأنّ ملكوت السماوات لهم ولأمثالهم، بأنّ المستقبل لهم، المستقبل الذي نرجو أن يكون أكثر إنسانيّة، أكثر تضامنًا وتراحمًا وتحابًّا بحيث تتناقص وإن أمكن تزولُ الفروقات بين الناس، وبحيث يقوم عالم جديد، عالم العدالة والمساواة والسلام والفرح، فالأرض فيها متّسع وخيرات لجميع قاطنيها. سكت أطفالنا هذا العام إلاّ أنّ الحجارة تتكلّم. حجارة كنائسنا تصدح بأصواتهم التي اختزنتها سنة بعد سنة وترنّم "حقًّا قام".

في هذا العام أدركنا بإحساس خاصّ معنى الصليب الخلاصيّ والقيامة المحيية وارتباط أحدهما بالآخر. دخلنا أسبوع الآلام المقدّسة الخلاصيّة بجوّ من الفرح والسلام الداخليّين، لا بحزن ولا بخوف، لأنّ السيّد بموته على الصليب وقيامته في اليوم الثالث غلب الموت وأدخل إلى قلوبنا الرجاء والإيمان بأنّه منتصر على الألم والشرّ. وكم نحن في حاجة إليهما، إلى الرجاء والإيمان، في هذه الأيّام العصيبة التي نعيشها في الألم، في القلق والخوف من وباء الكورونا الذي اجتاح العالم. في هذه الأيّام نستذكر كلام القدّيس بولس إلى أهل رومة: "إنّ الشدّة تنشئ الصبر، والصبرَ الفضيلةَ المختَبَرة، والفضيلة المختبرة الرجاءَ، والرجاءُ لا يُخزي لأنّ محبّة الله قد أُفيضت في قلوبنا بالروح القدس الذي أُعطيناه" (روم5: 3-5)، ونستذكر أيضًا كلامه الثاني إلى أهل كورنثس:"إنّ الله يجعل أيضًا مع التجربة مخرجًا". (1كور10:13). فنحن نؤمن بأنّ الله خلق العالم حسنًا جميلاً ولن يقبل به إلاّ كذلك. العالم هو عالم الله قبل أن يكون عالم الإنسان. والله يحبّ عالمه فكيف يدعه يهلك والإنجيليّ يوحنّا يقول: "لقد أحبّ الله العالم حتّى إنّه بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كلّ يؤمن به بل تكون له الحياة الأبديّة. فإنّ الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلّص العالم" (يوحنّا3: 16-17).

هذه الذكرى الغالية على قلوبنا، ذكرى قيامة ربّنا وإلهنا ومخلّصنا يسوع المسيح من بين الأموات، تطلّ اليوم علينا والعالم كلّه في صراع مستميت مع الوباء الذي حلّ به، يزرع الموت ويروّع ويقضّ المضاجع، والناس في حيرة وضياع كأنّهم للمرّة الأولى يظهر بغتةً على أبوابهم، في بيوتهم، في مصانعهم، في مدارسهم، في مشافيهم، في مؤسّساتهم، في شوارعهم، عدوّ اسمه الموت، يطاردهم من مكان إلى مكان، يخبط خبط عشواء، فتجنّدوا له بكلّ ما أوتوا من قوى وإمكانات علميّة وتكنولوجيّة وغيرها. بغتة ظهر مثلُ شبح فجّر صراعًا بين الحياة والموت. أجل، نحتفل اليوم بعيد قيامة الربّ يسوع والعالم يشهد الصراع بين الحياة والموت، الموت الذي يبدو أنّ الناس نسُوه في غمرة انشغالاتهم بأمور الحياة، بركضهم المحموم وراء معيشتهم، بانجرافهم القويّ إلى الأفكار الإلحاديّة من مادّيّة وعبثيّة ولاأدريّة وغيرها، مغلقين على أنفسهم كلّ نافذة قد تُدخل إليهم نورًا من عالم آخر أو حتّى تذكّرهم أو توحي إليهم بوجود عالم آخر غيرِ الذي هم فيه.

يعود عيد قيامة السيّد المسيح في هذا العام، عام الكورونا، ليذكّرنا نحن المؤمنين بنوع خاصّ، من بعد ما رأينا ونرى كيف يتعامل الناس في أجوائه، كيف يتولاّهم القلق والهلع، بأنّ الموت ليس أمرًا عاديًّا وخاتمةً طبيعيّة للإنسان ما بعدها شيء، وهو ليس أمرًا لا يستحقّ ولا يستدعي الاهتمام والتفكير وشغل البال، بل الموتُ عدوّ البشريّة الألدّ والأقوى. بيد أنّ العيد يطلّ علينا أيضًا وكما في كلّ عام ليذكّرنا بأنّ السيّد المسيح بقيامته من بين الأموات قد قضى على الموت قضاءً نهائيًّا وتامًّا ، قضى على هذا العدوّ الذي يسمّيه القدّيس بولس العدوّ الأخير بقوله إلى أهل كورنثس: "لا بدّ أن يملك [المسيح] ’إلى أن يضع جميعَ أعدائه تحت قدميه‘، وآخرُ عدوّ يُلاشى هو الموت" (1كور15: 26). عيد اليوم يذكّرنا بأنّ الكلمة الأخيرة ليست للموت بل للحياة، ليسوع المسيح الذي هو القيامة والحياة. فالله إله أحياء لا إله أموات (متّى22: 32). لم يقل الله للإنسان "كن" ليموت من ثمّ بل ليحيا إلى الأبد. والموت مهما قويت شوكته هو مائت لا محالة: "لقد ابتُلِع الموتُ في الغلبة. أين غلبتُكَ أيّها الموت؟ أين شوكتُكَ أيّها الموت؟" (1كور15: 54-55)، يصرخ الرسول بولس.

في هذه الأيّام والمواسم الخلاصيّة المحيية نصلّي بعضنا من أجل بعض. نصلّي من أجل أن لا تطول جائحة الكورونا التي نزلت بالعالم، من أجل المصابين أن يشفيهم الربّ الإله وأن يرحم من رقد منهم، ومن أجل جميع الذين هبّوا لدرء الخطر الداهم من أطبّاء وممرّضين وعلماء ومعنيّين وتقنيّين ومؤسّسات وحكومات ومسؤولين وغيرهم أن يبارك الله عملهم، من أجل بلادنا ومن أجل العالم كلّه أن يتمكّن من التغلّب على الوباء بعمل مشترك ومتضافر وبقلب واحد وعزيمة واحدة وفي عمل محبّة شاملة لا تعرف حدودًا أيًّا كانت، من أجل كلّ واحد منّا أن يستخلص عبرة ويرى ما في وسعه أن يقدّم من مساعدة للتخفيف من المعاناة. نصلّي من أجل أن يحلّ في بلادنا كلّها الأمان والمسالمة والاستقرار والازدهار. نصلّي من أجل العالم أجمع لكي يعمّ فيه السلام والعدالة.

ومع الصلاة لا ننسى الغفران، أن نغفر بعضنا لبعض. هذا الغفران تُعلّمنا الكنيسة في صلوات العيد أنّه نبعَ من القبر. نبعَ الغفرانُ من القبر دافنًا فيه صراعاتنا وخلافاتنا، صعوباتنا ومشاكلنا، متاعبنا وهمومنا، مراراتنا وخيباتنا، خطيئتنا وضعفنا... دافنًا الموت. ولننشد مع الكنيسة برجاء وإيمان، بفرح ونشوة، بتفاؤل وعزيمة قائلين: "اليوم يوم القيامة فلنتفاخر بالموسم أيّها الإخوة. ليصافح بعضنا بعضًا، ولنصفح لمبغضينا عن كلّ شيء في القيامة، ولنهتف قائلين’المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور".