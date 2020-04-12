اليوم السابع
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خالد صلاح
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نقابة الصحفيين اليمنيين ترفض أحكام إعدام حوثية بحق 4 من أعضاءها

الأحد، 12 أبريل 2020 06:31 ص
نقابة الصحفيين اليمنيين ترفض أحكام إعدام حوثية بحق 4 من أعضاءها الحوثيين

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علنت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها الحكم التعسفي الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية والقاضي بإعدام أربعة صحفيين وإبقاء سته آخرين تحت الرقابة لمدة ثلاث سنوات بعد الاكتفاء بمدة سجنهم التي قاربت على الستة أعوام.


وقالت النقابة وفق وكالة الأنباء السعودية واس، إن هذا الحكم الجائر الذي يأتي في وقت تطالب فيه والاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الحقوقية الدولية بضرورة الإفراج عن الصحفيين والمعتقلين خصوصا مع مداهمة فيروس كورونا للبلد يكشف للعالم أجمع التعامل غير الإنساني والضاري الذي تعرض له الصحفيون خلال سنوات الاختطاف والتعسف دون مراعاة لحقوق الانسان ولا الالتزام القانوني والأخلاقي تجاه المختطفين.


ودعت نقابة الصحفيين كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ومكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن لرفض هذا الحكم الجائر وممارسة الضغوط لإسقاطه وبذل المزيد من الجهود للإفراج عن الصحفيين وإنهاء معاناتهم.


الحوثيين

اليمن

صحفيين

اعدام

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