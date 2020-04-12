نائب محافظ البحر الأحمر تتفقد أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة ..صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

كلف محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ صباح اليوم ، بالمرور على أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة، المقرر صرفها اعتباراً من غداً الإثنين ولمدة ثلاثة أيام ، للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ، وتطهير وتعقيم الأماكن المخصصة للصرف لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

بدورها تفقدت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم الأحد ، أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمدينة الغردقة ، لمتابعة استعدادات مكاتب البريد والمدارس المخصصة للصرف ، والتأكد من تعقيم وتطهير هذه الأماكن .

وأشارت إلى أنها قامت بالتنسيق مع الشباب المتطوعين من أبناء المحافظة من بينهم فريق بصمة شباب ، وشباب مؤسسة غردقة الخير، والمجلس القومى للمرأة، وتبرعوا بإقامة سُرادقات وتِنَد، داخل المدرستين وأمام مكتب البريد كمساهمة مجتمعية من أبناء المحافظة للمواطنين، ، وأشادت بروح التعاون من قبل المتطوعين من أبناء البحر الأحمر والمجلس القومى للمرأة، لابدائهم الرغبة فى تنظيم عملية صرف المنحة على مدار الثلاثة الايام القادمة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لهم وتنظيم حركة المواطنين أثناء عملية الصرف.

أكدت نائب محافظ البحر الأحمر أنها زارت عدد من أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة منها مكتب الغردقة الفرعى و مدرسة حسن كامل الابتدائية و مدرسة الشهيد حسين سعيد، ووجهت باتباع توجيهات محافظ البحر الأحمر برش وتعقيم الأماكن المخصصة للصرف، ومراعاة وجود مسافات بين جميع المواطنين خلال عمليات الصرف، والاهتمام بالنظافة وتعقيم مسئولى توزيع المنحة على العمال.

رافق نائب المحافظ خلال الزيارة مديرى مديريات القوى العاملة والتربية والتعليم والطب البيطري، ومدير الإدارة العامة للبريد بالبحر الأحمر وعدد من مسئولى الجهات التنفيذية بالمحافظة، وممثلين عن الشباب المتطوعين والمجلس القومى للمرأة.

نائب محافظ البحر الأحمر تتقد أماكن صرف الاعانة

نائب محافظ البحر الأحمر تتقد أماكن صرف الاعانة

نائب محافظ البحر الأحمر تتقد أماكن صرف الاعانة

نائب محافظ البحر الأحمر تتقد أماكن صرف الاعانة

نائب محافظ البحر الأحمر تتقد أماكن صرف الاعانة