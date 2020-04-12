اليوم السابع
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"مياه القليوبية" توزع مهمات الوقاية على العاملين بجميع المواقع

الأحد، 12 أبريل 2020 01:21 م
"مياه القليوبية" توزع مهمات الوقاية على العاملين بجميع المواقع تويع المهمات الواقية على العاملين
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، توزيع مهمات الوقاية من اخطار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، علي جميع العاملين بالشركة وفرق الطوارئ وإصلاح الأعطال والمحصلين والقراء لضمان سلامتهم وسلامة المواطنين المتعاملين معهم.

وأهاب "مجاهد"، رؤساء الأفرع بتوفيع مهمات الوقاية للعاملين بصفة مستمرة لضمان سلامتهم من اخطار فيروس كورونا المستجد، كما أكد علي ضرورة تعقيم كافة مقرات الشركة والمحطة بصفة دائمة للوقاية من مخاطر فيروس كورونا.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومى الجمعة والسبت حيث يكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ، على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الاجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

العاملين يرتدون مهمات الوقاية
العاملين يرتدون مهمات الوقاية

 

توزيع المهمات
توزيع المهمات

 

توزيع مهمات الوقاية على العاملين
توزيع مهمات الوقاية على العاملين

 

مهمات الوقاية توزع على العاملين
مهمات الوقاية توزع على العاملين

 

مهمات الوقاية
مهمات الوقاية

 


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