اليوم السابع
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موسكو: نهاية أبريل الجارى ستظهر مدى جدوى العزل الذاتى بين السكان بسبب كورونا

الأحد، 12 أبريل 2020 02:07 م
موسكو: نهاية أبريل الجارى ستظهر مدى جدوى العزل الذاتى بين السكان بسبب كورونا تعقيم لمكافحة فيروس كورونا
موسكو (أ ش أ)

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أعلنت نائبة عمدة العاصمة الروسية موسكو، تاتيانا جوليكوفا، أن مدى الجدوى من العزل الذاتى للسكان بسبب فيروس كورونا، فى روسيا ستتضح بحلول 30 أبريل الجارى، وقالت جوليكوفا- فى تصريح صحفي اليوم الأحد: "لقد حددنا تاريخ 30 أبريل لأنه لا بد من مرور دورتين كلاهما 14 يوميا"، مشيرة إلى أن هذه الفترة ستسمح بمعرفة تأثير العزل بين السكان ومدى جدوته. 

وأضافت: "أنه في منتصف شهر أبريل الجاري في 14-16 أبريل سيتضح إذا كان تفشي الوباء في روسيا يقترب من الذروة، أم أن ارتفاع أعداد المصابين سيستمر".

وكان المركز الروسي لعمليات مكافحة كورونا أعلن، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في عموم روسيا إلى 15770، بعد تسجيل 2186 إصابة جديدة مرة واحدة خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية، كما أعلن تسجيل 24 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات من منذ يوم أمس من 106 إلى 130 شخصا.

وأمس قال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، إن الأسابيع القادمة ستحدد ما إذا كانت روسيا تقترب من ذروة تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد، وأشار بيسكوف - فى تصريحات تلفزيونية، نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إلى أنه "خلال الأسبوعين القادمين من المتوقع أن نتفهم إذا كانت روسيا تقترب من ذروة تفشي معدلات العدوى أم لا، أو (سنتفهم) متى نقترب من الذروة".

وأكد بيسكوف أن القرارات التي اتخذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن إبقاء الناس في منازلهم ساعدت في تغيير سيناريو النمو الهائل في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في البلاد.

جدير بالذكر أن روسيا سجلت حتى، الجمعة، 13500 حالة و109 وفيات نتيجة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وأجرت السلطات الروسية حتى الآن 1.18 مليون فحص لكورونا.

وتتصدر العاصمة موسكو قائمة أكبر بؤر الفيروس في البلاد، وتعود إليها 8852 حالة من إجمالي عدد الإصابات، و58 من الوفيات المسجلة.

 


موسكو

روسيا

العزل الذاتى

كورونا

فيروس كورونا

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