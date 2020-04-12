منظمة الصحة العالمية: الكونجو تسجل ثانى وفاة بالإيبولا فى غضون أيام

رويترز

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم، الأحد، إن جمهورية الكونجو الديمقراطية سجلت حالة وفاة ثانية بفيروس الإيبولا في غضون أيام بعد أكثر من ستة أسابيع دون تسجيل حالة جديدة.

وحالة الوفاة هي لرضيعة تبلغ من العمر 11شهرا، ولها صلة بوفاة أخرى بالإيبولا فى مدينة بيني يوم الجمعة الماضية.

وكانت حكومة جمهورية الكونجو الديمقراطية، أعلنت يوم الجمعة الماضى فى بيان إنها رصدت حالة إصابة بالإيبولا فى شرق البلاد وذلك بعد مضى أكثر من ستة أسابيع على رصد آخر حالة. وكانت الدولة الواقعة فى وسط أفريقيا تعتزم إعلان القضاء على ثانى أكبر تفش للمرض فى التاريخ والذى أودى بحياة أكثر من 2200 شخص ، منذ أغسطس 2018 في منطقة من البلاد تعاني من عنف الميليشيات مما عرقل جهود احتواء المرض..

وكان من المقرر أن تعلن الكونجو اليوم، الأحد، انتهاء تفشي الإيبولا .