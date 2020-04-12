اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 أبريل 2020 01:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

منظمة الصحة العالمية: الكونجو تسجل ثانى وفاة بالإيبولا فى غضون أيام

الأحد، 12 أبريل 2020 12:39 م
منظمة الصحة العالمية: الكونجو تسجل ثانى وفاة بالإيبولا فى غضون أيام أطباء يواجهون مرض الإيبولا فى أفريقيا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم، الأحد، إن جمهورية الكونجو الديمقراطية سجلت حالة وفاة ثانية بفيروس الإيبولا في غضون أيام بعد أكثر من ستة أسابيع دون تسجيل حالة جديدة.
 
وحالة الوفاة هي لرضيعة تبلغ من العمر 11شهرا، ولها صلة بوفاة أخرى بالإيبولا فى مدينة بيني يوم الجمعة الماضية.
 
وكانت حكومة جمهورية الكونجو الديمقراطية، أعلنت يوم الجمعة الماضى فى بيان إنها رصدت حالة إصابة بالإيبولا فى شرق البلاد وذلك بعد مضى أكثر من ستة أسابيع على رصد آخر حالة.
 
وكانت الدولة الواقعة فى وسط أفريقيا تعتزم إعلان القضاء على ثانى أكبر تفش للمرض فى التاريخ والذى أودى بحياة أكثر من 2200 شخص ، منذ أغسطس 2018 في منطقة من البلاد تعاني من عنف الميليشيات مما عرقل جهود احتواء المرض..
 
وكان من المقرر أن تعلن الكونجو اليوم، الأحد، انتهاء تفشي الإيبولا .

الكونجو

الإيبولا

منظمة الصحة العالمية

وفاة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مجلة علمية: تجارب على 53 مريضا أثبتت نتائج مبشرة حول عقار الإيبولا لعلاج كورونا

السبت، 11 أبريل 2020 06:30 م

ديلى ميل: بدء التجارب السريرية على عقار الإيبولا الأمريكى لعلاج كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:47 م

مدير الحجر الصحى: كورونا ليس خطرًا مثل الإيبولا التى تقتل 60% من مصابيها

الجمعة، 27 مارس 2020 02:52 ص

الصحة العالمية تبدأ تجربة أدوية الإيبولا والملاريا على مرضى كورونا فى 10دول

الخميس، 19 مارس 2020 08:33 ص

جنرال الفيروسات.. "من الإيبولا إلى كورونا" سيدة الجيش الصينى قاهرة الأوبئة

الخميس، 19 مارس 2020 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 12-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 12-4-2020

الدواء اليابانى.. Avigan أمل جديد فى علاج كورونا "فيديو"

الدواء اليابانى.. Avigan أمل جديد فى علاج كورونا "فيديو"

رحلة مع مريض كورونا داخل غرفة العناية المركزة.. فيديو

رحلة مع مريض كورونا داخل غرفة العناية المركزة.. فيديو

فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

إنفوجراف.. نصائح لمرضى التهاب المفاصل للحفاظ على صحتهم فى العزل المنزلى

إنفوجراف.. نصائح لمرضى التهاب المفاصل للحفاظ على صحتهم فى العزل المنزلى

إنفوجراف.. رحلة كورونا من فيروس إلى وباء ثم "حرب" × 10 محطات

إنفوجراف.. رحلة كورونا من فيروس إلى وباء ثم "حرب" × 10 محطات

طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان الرياضيات التجريبى على التابلت غدا

طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان الرياضيات التجريبى على التابلت غدا

التموين: صرف 55% من مقررات شهر أبريل للبقالين ومنافذ الصرف حتى الآن

التموين: صرف 55% من مقررات شهر أبريل للبقالين ومنافذ الصرف حتى الآن

التضامن تبدأ اليوم صرف المعاشات لمن تخلف فى الـ10 أيام الأولى من أبريل

التضامن تبدأ اليوم صرف المعاشات لمن تخلف فى الـ10 أيام الأولى من أبريل

انتهاء اليوم الثامن عشر لحظر التجوال..وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

انتهاء اليوم الثامن عشر لحظر التجوال..وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

التموين: استمرار صرف سلع نقاط الخبر للمواطنين حتى نهاية الشهر

التموين: استمرار صرف سلع نقاط الخبر للمواطنين حتى نهاية الشهر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة