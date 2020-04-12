اليوم السابع
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الأحد، 12 أبريل 2020 09:04 م
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مقتل ثلاثة أشخاص في قصف مدفعي عبر الحدود بين باكستان والهند

الأحد، 12 أبريل 2020 08:43 م
مقتل ثلاثة أشخاص في قصف مدفعي عبر الحدود بين باكستان والهند الهند- صورة أرشيفية
(رويترز)

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قال مسؤولون عسكريون في الهند وباكستان اليوم الأحد إن قصفا مدفعيا على الحدود بين الجهات التي لم تقتل ثلاثة مدنيين هنود وإصابة مدنيين باكستانيين اثنين.

وتبادلت القوات الهندية والباكستانية القصف المدفعي على الخط الحدودي الذي يقسم إقليم كشمير المتنازع عليه. وتداول تبادل القصف يوم السبت واستمر حتى الأحد.

ويزعم كل من حقه في كامل الإقليم لكن مع السيطرة على أجزاء منه ، ودائما ما يتهم بعضهما البعض بانتهاك معاهدة بأنه إطلاق النار تعود لعام 2003 من خلال القصف وإطلاق النار عبر الخط الحدودي.

وقال فيجاي كومار قائد شرطة كشمير إن القوات الباكستانية استهدفت مدنيين يعيشون بالقرب من الخط الحدودي مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص من بينهم طفل وامرأة ، وإصابة خمسة.

وتتهم باكستان القوات الهندية بانتهاك وقف إطلاق النار واستهداف المدنيين في كشمير.

وقال الميجر جنرال بابار افتخار بجناح العلاقات العامة في الجيش الباكستاني على تويتر إن مدنيين باكستانيين اثنين أصيبا بسبب القصف من الجانب الهندي.

وتجدد التوتر بين الحين عندما أسقطت نيودلهي الحكم الذاتي عن إقليم كشمير في 2019 وقسمته إلى أراض تحت الإدارة الاتحادية الهندية. وقبل ذلك كان الإقليم يدير كافة شؤونه لموقع الدفاع والاتصالات والشؤون الخارجية.

وتتهم الهند جارتها بتدريب مسلحين لتغييرهم عبر الحدود لشن هجمات دعم حركة انفصالية مناهضة لحكم الهند.

وتنفي باكستان تقديم دعم لمسلحين في كشمير وتقول إنها تقدم مساندة معنوية ودبلوماسية لمن يتطلعون إلى حق تقرير المصير من أبناء كشمير.

 

 

 

 

 


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قصف مدفعى

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