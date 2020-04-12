مستشفى الصدر بقنا تصنع ماسكات "الفيش شيلد" لحماية اطبائها من كورونا

قنا - وائل محمد

نفذ مكتب العلاج على نفقة الدولة بمستشفى الحميات بمحافظة قنا تصنيع ماسكات " الفيش شيلد"، وذلك لحماية أطباء المستشفى والتمريض أثناء التعامل مع مرضي فيروس كورونا المستجد.

وقال كرم محمد مصطفى، مدير مكتب العلاج على نفقة الدولة بحميات قنا، إن هذه المبادرة لصناعة "الفيس شيلد" واقي الوجه، هي سابقة الأولي من نوعها داخل مستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد بقنا، وذلك حرصا علي سلامة الاطباء والتمريض والعاملين جميعا بالمستشفى لمواجهة فيروس كورونا المستجد تطوعا منا وحبا للوطن ومكان عملهم بالمستشفى و بالجهود الذاتية.

وأشار إلى أنه تم عرض الفكرة علي، الدكتور سيد الكاشف مدير مستشفى الحميات الذي أعرب عن سعادته ودعمه للفكرة واشار الي سرعه البدء فيها، وتم تشكيل فريق عمل متطوع من العاملين بالمستشفى، ضم كلا من ملاك نقول، صاحب الفكرة، وعادل فاروق عويضة، معاون المستشفي، وكرم محمد مصطفى، وشنودة رزيقي، وحسن عبدالراضي، ومحمود خطاب، وإبراهيم السيد ياسين، وتم شراء الأدوات المستخدمة في صنع الواقي بالجهود الذاتية وعلي نفقتنا الخاصة، وذلك تحت رعاية اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بقنا.

وأكد "محمد" أن المكتب تحول إلى ورشة لصناعة الواقي للوجه، نقوم بالتجمع كفريق في الفترة المسائسة ونقوم بعمليات التصنيع، موضحًا أنهم يصنعون من 50 إلى 100 واقي " فيس شيلد" يوميًا بحسب المواد الخام المتوفرة، مشيرًا إلى أن مدير المستشفى رحب بها وجرى طباعه اسم المستشفي واللوجو علي استكر ولصقها علي الواقي ويتم توزيعها على العاملين في الحميات والصدر.

من ناحية أخري وحرصا على صحة وسلامة المواطنين من أهل قنا وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بضرورة الإبتعاد عن التجمعات واماكن الإزدحام.

ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة فى المقاهى كإجراءات إحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .

كما شدد الداودى على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع، مشيرا إلى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطري لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.

وناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة الإلتزام بالتوجيهات ومعاونة الأجهزة التنفيذية فى التغلب على هذا الفيروس.