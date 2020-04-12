اليوم السابع
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مستشفى الحجر بقها: خروج 31 متعافيا من فيروس كورونا

الأحد، 12 أبريل 2020 01:11 م
مستشفى الحجر بقها: خروج 31 متعافيا من فيروس كورونا الأطفال المتعافون
القليوبية نيفين طه

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أعلنت الدكتورة سعاد حتاتة رئيس الفريق الطبى بمستشفى الحجر الصحى بقها ونائب مدير المستشفي، انه تم خروج 31 متعافيا من المستشفى على 5 دفعات بعد أن اثبتت المسحات التى تم أخذها من المتعافين سلبية إصابتهم وتعافيهم التام.

 

وأشارت رئيس الفريق الطبى ، فى تصريح خاص لليوم السابع، إلى أن الطاقم الطبى احتفل اليوم بخروج المتعافيين الجدد مؤكدا أن جميع الطاقم الطبى يعمل على خدمة المرضى وراحتهم .

وبعثت رئيسة الطاقم الطبى رسالة مطمئنة للأهالى وذويهم المحجوزين بالمستشفى أن حالتهم الصحية مستقرة وقريبا سيخرجون بعد تماثلهم للشفاء ، كما أن الطاقم الطبى يعمل جاهدا على بث روح رفع معناويتهم لتعزيز المناعة لديهم، مطالبا المواطنيين بضرورة التزام منازلهم للحفاظ على أنفسهم من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد وضرورة التعرض للشمس وتناول الأكل الصحى لتعزيز المناعة ومجابهة الفيروس .

 

 

وكانت قد شهدت مستشفى العزل فى قها،  بمحافظة القليوبية،  بالأمس،  استلام الطاقم الطبى الجديد،  مهام عملهم،  اعتبارًا من الأمس ولمدة 14 يومًا مقبلة وسط حالة من الفرحة والنشاط معبرين عن فرحتهم بتلك المهمة من أجل خدمة الوطن والمرضى.

 

وأعلن مستشفى الحجر الصحى بقها المركزى،  والمخصص لاستقبال حالات الإصابة بكورونا المستجد "كوفيد 19"،  خلو طاقمها السابق بالكامل والمكون من 80 طبيبا وتمريض وإدارة وعمال من أى إصابات من الفيروس عقب ظهور نتائج التحاليل الخاصة بطاقم العمل بالأمس،  حيث تم إخلاء الطاقم الحالى المستشفى بعد أداء مهمته على مدار 14 يوما، .

 

وشهد محيط مستشفى العزل فى قها،  بمحافظة القليوبية،  احتفال الطاقم الطبى بالمستشفى،  والمكون من 80 طبيبًا وتمريض وإدارة وعمال،  بانتهاء مهمتهم بنجاح،  وخلوهم من أى إصابات بالفيروس عقب ظهور نتائج التحاليل الخاصة بطاقم العمل بالأمس.

 

ووجه الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها الشكر لأعضاء الفريق الطبى بمستشفى بنها الجامعى المشارك والمنتدب للعمل بمستشفى الحجر الصحى بمدينة قها والذى خصصته وزارة الصحة لأبناء المحافظة،  لمجابهة فيروس كورونا المستجد وهم كل من الدكتور إبراهيم عزت،  وعماد عطا،  بقسمى الرعاية المركزية الفائقة،  والأطباء مصطفى شلبي،  وأسماء دسوقي،  بقسم الأمراض الصدرية والتنفسية،  والأطباء أحمد صلاح،  وأحمد عبد المولى،  بقسم الأمراض المتوطنة.

 

وقال رئيس الجامعة إنه سوف يتم تكريم أعضاء الفريق الطبى فى مجلس الجامعة خلال جسلته القادمة وذلك تقديرا لما قدموه للمرضى خلال فترة تواجدهم فى الحجر الصحى بمستشفى قها فضلا عن صرف مكافاة تشجيعية لهم مؤكدا أنهم يسطرون بأعمالهم بطولات تاريخية فى محاولة للسيطرة على فيروس كورونا.


كورونا

قها

اخبار مصر

القليوبية

الفريق الطبي

مرضى كورونا

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