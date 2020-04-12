وكان وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو، قد أعلن أن اليابان ستوفر عقار "أفيجان"، وهو دواء واعد للاستخدام ضد فيروس "كورونا"، مجانا إلى 20 دولة حول العالم.

وعقار "أفيجان" فى الأساس، مصنوع لعلاج الإنفلونزا، ويعتقد الباحثون أنه ربما قد يكون له نفس التأثير على الفيروسات الأخرى ومنها "كورونا".

وحقق العقار نجاحا فى أول جولتين من الاختبارات السريرية؛ ما دفع الشركة المصنعة لزيادة الإنتاج، تحسبا لأن يكون أول علاج مثبت للعدوى.

وتعمل الأدوية المضادة للفيروسات على منع تكاثر الفيروسات داخل الجسم، فيما يعمل "أفيجان" لوقف إنزيم يسمى (RNA polymerase) الذي يعمل كمحفز للنسخ الفيروسي.

وتم استخدام "أفيجان" في مدينة ووهان الصينية، البؤرة الأولى لتفشي فيروس "كورونا"، وقال أطباء إنه نجح في تخفيف أعراض الإصابة.