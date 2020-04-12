مسئول إيرانى:الفقراء يشكلون النسبة الأكبر فى وفيات كورونا بالبلاد

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

كشف نائب وزير الصحة الإيرانى، ايرج حريرجى أن الفقراء فى إيران يشكلون النسبة الأعلى، فى وفيات كورونا فى البلاد.

وبحسب صحيفة افتاب يزد، قال حريرجي المتعافى من كورونا المستجد (كوفيد 19) : تشير الدلائل إلى أن وفيات الفيروس أعلى بين الفقراء، وذلك بسبب أنهم قليلا ما يحصلون على الرعاية الصحية والخدمات الطبية، مشيرا إلى أن أثره الاقتصادى أكبر على الفقراء مقارنة بالأغنياء".

وقال حريرجي :المعرضون لفقدان أعمالهم ويعملون بآخر يومى سيقع عليهم الضرر الأكبر جراء الوضع الراهن، والحكومة تتصدى لهذه المعضلة، زادت القيود علينا بسبب انخفاض أسعار النفط، وهنا يبرز دور الشعب والجمعيات الخيرية".

وكان حذر رئيس منظمة إدارة الأزمات في بلدية العاصمة الإيرانية، رضا كرمي محمدي من موجة جديدة فى اصابات فيروس كورونا المستجد فى طهران، وذلك بعد يوما من ازدحام شديد شهدته العاصمة أمس تزامنا مع استشناف محافظات آخرى للأنشطة الاقتصادية.

وبحسب صحيفة آرمان ملى، فان أغلب المدن الإيرانية شهدت ازدحاما، وفى طهران كانت هناك بالأمس حركة مرور كبيرة، الناس لم يصبروا حتى 20 أبريل، استأنفوا أعمالهم بالتزامن مع تطبيق خطة التباعد الذكى فى أغلب المدن".

وشهدت الطرق الرئيسة فى طهران ازدحاما وحركة مرور كبيرة، تزامنا مع استئناف المحافظات الإيرانية الأخرى أنشطتها الاقتصادية، وبحسب الصيحفة فان مترو طهران لايزال مزدحما، الأمر الذى يتعارض مع سياسة التباعد الإجتماعى، الأمر الذى دفع فرنوش نوبخت مدير مترو طهران بالقول أنه استخدام الكمامات فى المترو سيصبح اجباريا فى حال استمر الوضع هكذا.

وأمس ارتفعت حصيلة الوفيات فى إيران، جراء فيروس كورونا وأعلنت السلطات 125 وفاة إضافية خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 4357، وأحصت وزارة الصحة 1837 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، لتصبح حصيلة الإصابات الإجمالية بذلك 70092 حالة، وفق ما أعلن المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور.