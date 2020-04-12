مسئولو الصحة الأمريكيون يحذرون من فتح ترامب للبلاد قبل السيطرة على كورونا

كتبت رباب فتحى

حذر كبار مسئولى الصحة العامة الأمريكيين من حرص دونالد ترامب على إعادة فتح البلاد بسرعة، حيث قال أحد كبار الشخصيات في منظمة الصحة العالمية إن كوفيد-19 سيكون فيروسًا يلاحق الجنس البشري لفترة طويلة قادمة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وفقا للباحثين في جامعة جونز هوبكنز، فبحلول وقت الغداء اليوم الأحد، تم تأكيد أكثر من 530،000 حالة من حالات كوفيد 19 في الولايات المتحدة، وما يقرب من 21000 حالة وفاة، مما يجعل الولايات المتحدة الدولة التي بها أكبر عدد من حالات الإصابة وأكثر الوفيات.

وفي نيويورك، الولاية الأكثر تضررا حتى الآن، أبلغ الحاكم أندرو كومو عن 758 حالة وفاة أخرى أمس السبت، ليرتفع عدد القتلى إلى 9385، وهو أكثر من ثلاثة أضعاف حصيلة القتلى في الولاية من هجمات 11 سبتمبر.

وأفاد كومو بعلامات على التقدم بما في ذلك عدد من حالات التسطيح في المستشفيات لكنه قال: "إن معدل الوفيات اليومي، وهو ثابت ولكنه مرتفع أيضًا، خبر رهيب". مضيفا: "هذا هو الرقم الوحيد الذي أتطلع إلى رؤيته ينخفض.. مساء السب قال ترامب إن قرار فتح الاقتصاد هو القرار الذي سيتخذه هو وحده، وسيكون الأكبر في فترة رئاسته. لقد استهدف 1 مايو كتاريخ قد تبدأ فيه البلاد في العودة إلى طبيعتها ، وفي تغريدة صباح اليوم الأحد استشهد بانخفاض في المستشفيات باعتباره "علامة جيدة للغاية".

لكن الدكتور أنتوني فاوتشى، خبير الأمراض المعدية الرائد في البلاد، شدد على أن مثل هذه الخطوة يجب أن تأتي فقط عندما تكون آمنة وعملية تدريجية. كما حذر من خطر عودة حالات كوفيد-19 في وقت لاحق من العام إذا أعيد فتح الأمور في وقت قريب جدًا.