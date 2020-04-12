مدينة إسنا: توفير سيارتى إسعاف لنقل المتوفيين بكورونا من العزل لمسقط رأسهم

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تخفيفاً على أعباء المواطنين الذين لديهم حالات من أقاربهم متوفيين داخل مستشفى إسنا التخصصى للعزل والحجر الصحى جرء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تم التواصل مع مسئولى الإسعاف لتوفير سيارتى إسعاف لنقل جثامين المتوفيين لمسقط رأسهم على مدار الفترة المقبلة للمساهمة فى توفير المتاعب على أسرة أى متوفى بالفيروس وتوصيله لمنطقته دون أية صعوبات.

وأضاف رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر- فى بيان صحفى – أنه تواصل مع الدكتور معمر عبد الهادى مدير عام إقليم جنوب الصعيد بهيئة الإسعاف المصرية بالأقصر، بعد وجود حالات وفاة مؤخراً داخل مستشفى العزل بإسنا وتتطلب نقلها إلى مسقط رأسها لمواراتها، وعلى الفور كلف سيادته الدكتور خالد محمد مدير الفرع بالأقصر لتجهيز سيارتين لنقل المتوفين من مستشفى إسنا للعزل الصحى إلى محل إقامتهم.

ووجه أهالي المتوفين الذى تم توفير سيارات إسعاف خلال اليومين الماضيين لنقل جثامين ذويهم وأقاربهم حتى مسقط رأسهم، الشكر للدكتور معمر مدير عام إقليم جنوب الصعيد بهيئة الإسعاف المصرية، وإلى رئيس مركز ومدينة إسنا، لتوفيرهم السيارتين لدعم جميع الأسر التى توفى لها مصابين بكورونا لحمايتهم وتذليل الصعوبات لديهم فى دفن ذوييهم.

وكانت قد أعلنت مستشفى إسنا التخصصى للعزل والحجر الصحى بمحافظة الأقصر، عن مواصلة سلسلة النجاحات للفريق الطبى داخلها فى خدمة ودعم المصابين بفيروس كورونا خلال فترة الحجر الصحى، حيث نجح الفريق الطبي بمستشفى العزل الصحي لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في تنفيذ وإجراء جلسات للغسيل الكلوي لحالتين مصابين بكورونا داخل المستشفي وقد تحسنت الحالات بفضل الله بعد عمل جلسات الغسيل أكثر من مرة، ووجهت الدكتور إلهام محمد محمود مديرة المستشفى الجديدة الشكر لكافة أعضاء الفريق الطبى والتمريض والعاملين بالمستشفى على هذا المجهود المميز وأكدت على دورهم الكبير كأبطال فى مواجهة الفيروس، وشكر خاص لكل من الدكتور محمد عبده رئيس وحدة الكلي بالمستشفي، وأعضاء التمريض كل من "محرم فؤاد وإيمان حسن وأميرة إبراهيم".