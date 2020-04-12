مدير منظمة الصحة العالمية يشيد بجهود رئيس وزراء ماليزيا لمواجهة كورونا

كتب محمد شعلان

توجه تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، بالشكر إلى محيى الدين ياسين رئيس الوزراء الماليزي، للجهود التي تبذلها ماليزيا فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، وغرد "تيدروس" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليل، قائلا: "شكرا لك علم رئيس وزراء ماليزيا، محي الدين ياسين ، لقيادتك وجهودك لمحاربة COVID19. التضامن الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى للحفاظ على العالم في أمان".



مدير منظمة الصحة العالمية على تويتر

وعلى جانب آخر، أكدت القوات المسلحة الماليزية، أنها ستشدد الرقابة على حدود البلاد ومداخلها ومخارجها، استجابة لأمر رئيس الوزراء محى الدين ياسين ضمن إطار جهود مكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية، أمس السبت، عن قائد القوات المسلحة الجنرال أفندي بوانج، قوله إن القوات المسلحة تتخذ دائماً تدابير مختلفة فى صياغة خطة استراتيجية الدفاع عن الوطن، خاصة عندما تواجه ماليزيا حالياً تفشي المرض.

وأكد أن أفراد القوات المسلحة ومعداتها، بما فيها الطائرات بدون طيار، ستبقى عند الحدود، رغم قرار الحكومة إغلاقها، خاصة وسط احتمالات تزايد المحاولات للتوغل والتسلل من قبل الأجانب.

وقال بوانج: "إن تشديد الرقابة لا يقتصر على الممرات البرية فحسب بل يستلزم تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية في المطارات، ومراقبة السواحل والحدود البحرية".

وأعلن رئيس الوزراء الماليزي، أمس تمديد فترة تقييد التحركات إلى مرحلتها الثالثة لتضم أسبوعين آخرين اعتباراً من 15 إلى 28 أبريل الجاري، آمراً بذلك الشرطة الملكية والقوات المسلحة بتشديد الرقابة على كافة المنافذ المؤدية إلى ماليزيا برياً وجوياً وبحرياً.

وكان وزير الدفاع الماليزي إسماعيل صبرى يعقوب، أعلن أن الحكومة الماليزية لن تسمح لمواطنيها الموجودين في سنغافورة بالعودة إلى أرض الوطن، إلا بعد ثبوت خلوهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) رسمياًمن حكومة تلك الجمهورية.