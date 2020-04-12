تفقد اللواء علاء متولى مساعد الوزير، مدير الإدارة للمرور، صباح اليوم الأحد، الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين رحلات المواطنين من الأقاليم والقاهرة الكبرى .