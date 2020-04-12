اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 أبريل 2020 10:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

محامية مؤسس موقع ويكيليكس تنجب منه طفلين.. اعرف الحكاية

الأحد، 12 أبريل 2020 09:10 ص
محامية مؤسس موقع ويكيليكس تنجب منه طفلين.. اعرف الحكاية مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت محامية لمؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، أنها أنجبت من موكلها طفلين عندما كان لاجئا بسفارة الإكوادور فى لندن، وقالت ستيلا موريس (37 عاما) المحامية المتحدرة من جنوب إفريقيا، فى مقابلة مع صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية، اليوم الأحد، ونقلتها "روسيا اليوم"، إن أسانج، الذي تطلب الولايات المتحدة تسلمه لمحاكمته بتهمة التجسس، هو والد طفليها اللذين يبلغان من العمر سنتين وسنة واحدة.

ونشرت الصحيفة البريطانية على موقعها الإلكتروني صورا لأسانج مع طفليه ومقابلة مع ستيلا موريس، التي تروي أنها "وقعت في حب" جوليان أسانج قبل خمس سنوات وأنهما ينويان الزواج.

وأوضحت المحامية أنها اختارت كشف وجود الطفلين غابريال وماكس لأنها "تخشى أن تكون حياة أسانج في خطر إذا بقي في بلمارش" السجن الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة في العاصمة البريطانية، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وكان القضاء البريطاني رفض في نهاية مارس الماضي الإفراج عن أسانج (48 عاما) ووضعه تحت مراقبة قضائية، معتبرا أن هناك "أسبابا جدية للاعتقاد" أنه قد لا يلبي استدعاءات المحكمة في المستقبل.

وكتب موقع "ويكيليكس" في تغريدة على"تويتر" أن صديقة أسانج "الأم لطفلين، تدعو حكومة المملكة المتحدة إلى الإفراج عنه وعن سجناء آخرين ضعفاء بينما يسبب فيروس كورونا المستجد دمارا في السجون".

ويبدو أن العلاقة بين أسانج ومحاميته بدأت في 2015 وولد طفله الأول في السنة التالية.

وقالت الصحيفة إن أسانج تابع ولادة ابنيه عبر الفيديو، وتمكن من لقاء ابنه غابريال في السفارة، التي نقل إليها سرا، مشيرة إلى أن الطفلين بريطانيان وزارا والدهما في السجن.

وقد تم إيقاف أسانج في أبريل العام الماضي، بعد 7 سنوات من لجوئه إلى سفارة الإكوادور في لندن، بعدما خالف شروط الحرية المشروطة.

 


موقع ويكيليكس

مؤسس موقع ويكيليكس

جوليان اسانج

محاميه اسانج

محاميه مؤسس موقع ويكيليكس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محامي مؤسس ويكيليكس في محاكمته بلندن: سلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان

الجمعة، 28 فبراير 2020 02:59 م

فوكس نيوز: مقاضاة مؤسس موقع ويكيليكس انتهاك للدستور الأمريكى

الخميس، 27 فبراير 2020 01:44 م

انطلاق جلسة استماع فى لندن حول تسليم مؤسس "ويكيليكس" لأمريكا

الإثنين، 24 فبراير 2020 02:00 م

بعد تسريبه وثائق سرية.. تظاهرة بريطانية دعما لمؤسس "ويكيليكس".. فيديو

الأحد، 23 فبراير 2020 03:00 ص

مسيرة حاشدة وسط لندن ترفض تسليم جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس لامريكا

الأحد، 23 فبراير 2020 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

إنفوجراف.. نصائح لمرضى التهاب المفاصل للحفاظ على صحتهم فى العزل المنزلى

إنفوجراف.. نصائح لمرضى التهاب المفاصل للحفاظ على صحتهم فى العزل المنزلى

إنفوجراف.. رحلة كورونا من فيروس إلى وباء ثم "حرب" × 10 محطات

إنفوجراف.. رحلة كورونا من فيروس إلى وباء ثم "حرب" × 10 محطات

طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان الرياضيات التجريبى على التابلت غدا

طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان الرياضيات التجريبى على التابلت غدا

التموين: صرف 55% من مقررات شهر أبريل للبقالين ومنافذ الصرف حتى الآن

التموين: صرف 55% من مقررات شهر أبريل للبقالين ومنافذ الصرف حتى الآن

التضامن تبدأ اليوم صرف المعاشات لمن تخلف فى الـ10 أيام الأولى من أبريل

التضامن تبدأ اليوم صرف المعاشات لمن تخلف فى الـ10 أيام الأولى من أبريل

انتهاء اليوم الثامن عشر لحظر التجوال..وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

انتهاء اليوم الثامن عشر لحظر التجوال..وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

التموين: استمرار صرف سلع نقاط الخبر للمواطنين حتى نهاية الشهر

التموين: استمرار صرف سلع نقاط الخبر للمواطنين حتى نهاية الشهر

بدء أسبوع الآلام.. الأقباط يحتفلون بأحد السعف من منازلهم والقداسات أونلاين

بدء أسبوع الآلام.. الأقباط يحتفلون بأحد السعف من منازلهم والقداسات أونلاين

كيف تشترك فى واتساب الصحة للاستفسار عن كورونا مجانا؟.. اعرف التفاصيل

كيف تشترك فى واتساب الصحة للاستفسار عن كورونا مجانا؟.. اعرف التفاصيل

نائبة بـ"صحة البرلمان" تطالب بغلق كولديرات المياه لمنع انتقال العدوى بكورونا

نائبة بـ"صحة البرلمان" تطالب بغلق كولديرات المياه لمنع انتقال العدوى بكورونا

قانون "جرائم الإنترنت": الحبس والغرامة عقوبة تعطيل شبكة المعلومات الدولية

قانون "جرائم الإنترنت": الحبس والغرامة عقوبة تعطيل شبكة المعلومات الدولية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة