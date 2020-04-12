اليوم السابع
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الأحد، 12 أبريل 2020 12:49 م
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و توزيع 5 آلاف كرتونة مواد غذائية على أسر العزل المنزلى

محافـظ المنوفية: غلق الحدائق والمتنزهات العامة لمنع الإحتفال بشم النسيم

الأحد، 12 أبريل 2020 12:00 م
محافـظ المنوفية: غلق الحدائق والمتنزهات العامة لمنع الإحتفال بشم النسيم مواد غذائية
المنوفية - محمد فتحى

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أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية توجيهاً عاما لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديرى مديريات الخدمات بغلق كافة الحدائق والمتنزهات العامة ومنع أى مظاهر للإحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، مشدداً على منع أى تجمعات أو إقامة أى إحتفالات أو فعاليات من شأنها تجمع وإختلاط المواطنين بدائرة المحافظة، يأتى هذا فى إطار الإجراءات الوقائية والإحترازية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

كما وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتنبيه على المواطنين بعدم إقامة أى تجمعات خلال أعياد الربيع ،مشدداً على ضرورة التواجد الميدانى وتكثيف الحملات لفض أى تجمعات  تقام بالمخالفة بالتنسيق مع الجهات الأمنية  حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإستمرار تنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء  بشأن إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من إنتشار العدوى وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

على جانب آخر، أعلن محافظ المنوفية، بأنه تم توزيع 5 آلاف كرتونة مواد غذائية بالتنسيق مع بنك الطعام المصرى على أسر العزل المنزلى والمضارين من تداعيات إنتشار فيروس كورونا والأسر المضارة من موجة الطقس السيىء والعمالة الغير منتظمة بالإضافة إلى الأسر الأكثر إحتياجاً بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، يأتى هذا فى إطار خطة محافظة المنوفية لدعم تلك الأسر وتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم، مؤكداً على أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير كافة المتطلبات والإحتياجات الضرورية للمواطنين.

ومن جانبه أوضح اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة بأن عملية توزيع الكراتين تتم من خلال التنسيق الكامل مع مديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظة لتحديد الأسر المستحقة والفئات الأكثر إحتياجاً وذلك فى إطار إهتمام محافظ المنوفية بالمواطنين والتخفيف عن ألامهم والحد من معاناتهم.

ومن الجدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد سبق وأطلق العديد من المبادرات بالتعاون مع الغرفة التجارية ومدير ية التموين ورجال الأعمال لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة وكذا توزيع 2500 كرتونة مواد غذائية بالتنسيق مع جمعية الأورمان على العمالة الغير منتظمة ، كما تم توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير على أسر العزل المنزلى بالمحافظة.

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