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محافظ قنا: تطهير 603 منشأة و 38 شارع و4 مواقف للسيارات

الأحد، 12 أبريل 2020 10:05 م
محافظ قنا: تطهير 603 منشأة و 38 شارع و4 مواقف للسيارات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا
قنا - وائل محمد

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صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن الوحدات المحلية لمدن قوص ونقادة والوقف والقرى التابعة لها بالتعاون مع مديرية الصحة وشركة المياه ومؤسسات المجتمع المدنى وعدد من الشباب المتطوعين قاموا اليوم بتطهير عدد 603 منشأة و 38 شارع و 4 مواقف لسيارات الأجرة و3 مواقع للعمل. 

وأوضح "الداودى"، أن المنشآت التى تم تطهيرها شملت 33 مؤسسة حكومية، 462 منزل، 108محل يأتى ذلك استمراراً لحملات التطهير والتعقيم على مستوى المراكز والمدن كإجراء وقائى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحماية المواطنين من إحتمالية الإصابة بعدوى الفيروس .

وأكد محافظ قنا على ضرورة توحيد كافة الجهود فى النطاق الطبى ووضع كافة التدابير الاحترازية والخطط الوقائية المتبعة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان لمواجهه أى حالات اشتباه وعزلها لحين التأكد من إصابتها من عدمه.

ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة فى المقاهى كإجراءات إحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .

كما شدد الداودى على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع.

مشيرا إلى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطري لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.

وناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة الإلتزام بالتوجيهات ومعاونة الأجهزة التنفيذية فى التغلب على هذا الفيروس .



 


محافظة قنا

عمليات تطهير وتعقيم

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كورونا

فيروس كورونا

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