اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 أبريل 2020 06:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ قنا: بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة غداً حتى الخميس

الأحد، 12 أبريل 2020 05:56 م
محافظ قنا: بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة غداً حتى الخميس جانب من الاجتماع
قنا - وائل محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، المحاسب محمود عبد الوهاب رئيس قطاع بنك التنمية والائتمان الزراعى بقنا، والمحاسب محمد فاضل الجندى مدير عام هيئة البريد بقنا، لبحث استعدادات مكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى لصرف منحة المستحقين من العمالة غير المنتظمة، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ .

 

وأوضح الداودى، أنه سيتم بدءا من غد الاثنين وحتى الخميس المقبل صرف منحة العمالة غير المنتظمة لحوالى 50 ألف مواطن من العمالة غير المنتظمة خلال مكاتب البريد وفروع البنك الزراعى بقرى ومراكز المحافظة، داعيا المواطنين المستحقين بعدم التوجه لصرف المستحقات إلا بعد استلام رسالة نصية على رقم الموبايل الخاص بالمستحق محدد بها يوم وتاريخ الصرف لتجنب حدوث تزاحم أو تكدس، مضيفا أنه عقب انتهاء المدة المحددة للصرف سيتم تخصيص يوم آخر من أجل صرف مستحقات من سيتخلف عن الصرف فى اليوم المخصص له.

 

ووجه محافظ قنا مديرى مكاتب البريد وفروع البنك الزراعى بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمتطوعين من مؤسسات المجتمع المدنى لعمل التجهيزات اللازمة بمقرات الصرف وأماكن الانتظار وتنظيم حركة المواطنين لمنع حدوث تزاحم واتباع الإجراءات الوقائية السليمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

 

جدير بالذكر أنه سوف يصل لكل مستحق رسالة نصية من رقم 2030 على رقم التليفون المحمول المسجل ضمن بيانات المستحق، قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف، نصها كالآتي: مساندة العمالة غير المنتظمة "تحدد لكم يوم ( ) الموافق ( ) لصرف المنحة من أقرب مكتب بريد / أقرب فرع لبنك التنمية والائتمان الزراعي".

 

من ناحية أخرى وحرصا على صحة وسلامة المواطنين من أهل قنا وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بضرورة الابتعاد عن التجمعات وأماكن الازدحام.

 

وأكد محافظ قنا على ضرورة توحيد كافة الجهود فى النطاق الطبى ووضع كافة التدابير الاحترازية والخطط الوقائية المتبعة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان لمواجهة أى حالات اشتباه وعزلها لحين التأكد من إصابتها من عدمه .

 

ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة فى المقاهى كإجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

كما شدد الداودى على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع، مشيرا الى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطرى لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.

 

وناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة الالتزام بالتوجيهات ومعاونة الأجهزة التنفيذية فى التغلب على هذا الفيروس .

 

جدير بالذكر ان المحافظة اتخذت عدد من التدابير الإحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد بين مواطنيها حيث تم تعليق العمل بنظام البصمة الإلكترونية فى حضور وانصراف العاملين بالأجهزة التنفيذية.

 

كما تم البدء فى تعقيم المؤسسات الحكومية منذ الخميس الماضى مثل المستشفيات، المحاكم، السجون، ديوان عام المحافظة وعدد من المؤسسات الأخري.

 

 


محافظة قنا

صرف منحة العمالة غير منتظمة

اخبار مصر

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خلى بالك من صحتك.. نصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع لمكافحة كورونا "فيديو"

خلى بالك من صحتك.. نصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع لمكافحة كورونا "فيديو"

الأمل.. رحلة تعافى 390 ألف شخص عالمياً من كورونا "فيديو"

الأمل.. رحلة تعافى 390 ألف شخص عالمياً من كورونا "فيديو"

شهامة ابن البلد..مصرى صاحب محل مخبوزات بميلانو يقدم الخبز مجانا بسبب كورونا

شهامة ابن البلد..مصرى صاحب محل مخبوزات بميلانو يقدم الخبز مجانا بسبب كورونا

فيديو.. ملوك خط النص فى النصف الأول من الدورى

فيديو.. ملوك خط النص فى النصف الأول من الدورى

فيديو.. متى نرتدى الملابس الصيفية..مدير التنبؤات بهئية الأرصاد يجيب

فيديو.. متى نرتدى الملابس الصيفية..مدير التنبؤات بهئية الأرصاد يجيب

الداخلية تحمى قوت المصريين فى زمن الكورونا.. مداهمة الأسواق وضبط أطنان سلع احتكرها التجار لرفع سعرها.. تحريز 2.8 طن فسيخ فاسد قبل شم النسيم.. و"كلنا واحد" توفر الأغذية بأسعار مخفضة وسيارات "أمان" تجوب قرى نائية

الداخلية تحمى قوت المصريين فى زمن الكورونا.. مداهمة الأسواق وضبط أطنان سلع احتكرها التجار لرفع سعرها.. تحريز 2.8 طن فسيخ فاسد قبل شم النسيم.. و"كلنا واحد" توفر الأغذية بأسعار مخفضة وسيارات "أمان" تجوب قرى نائية

خطوة بخطوة.. إزاى تصرف منحة الـ500 جنيه للعمالة اليومية "إنفوجراف"

خطوة بخطوة.. إزاى تصرف منحة الـ500 جنيه للعمالة اليومية "إنفوجراف"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 12-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 12-4-2020

الدواء اليابانى.. Avigan أمل جديد فى علاج كورونا "فيديو"

الدواء اليابانى.. Avigan أمل جديد فى علاج كورونا "فيديو"

رحلة مع مريض كورونا داخل غرفة العناية المركزة.. فيديو

رحلة مع مريض كورونا داخل غرفة العناية المركزة.. فيديو

فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة