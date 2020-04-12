محافظ قنا: بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة غداً حتى الخميس

قنا - وائل محمد

التقى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، المحاسب محمود عبد الوهاب رئيس قطاع بنك التنمية والائتمان الزراعى بقنا، والمحاسب محمد فاضل الجندى مدير عام هيئة البريد بقنا، لبحث استعدادات مكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى لصرف منحة المستحقين من العمالة غير المنتظمة، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ .

وأوضح الداودى، أنه سيتم بدءا من غد الاثنين وحتى الخميس المقبل صرف منحة العمالة غير المنتظمة لحوالى 50 ألف مواطن من العمالة غير المنتظمة خلال مكاتب البريد وفروع البنك الزراعى بقرى ومراكز المحافظة، داعيا المواطنين المستحقين بعدم التوجه لصرف المستحقات إلا بعد استلام رسالة نصية على رقم الموبايل الخاص بالمستحق محدد بها يوم وتاريخ الصرف لتجنب حدوث تزاحم أو تكدس، مضيفا أنه عقب انتهاء المدة المحددة للصرف سيتم تخصيص يوم آخر من أجل صرف مستحقات من سيتخلف عن الصرف فى اليوم المخصص له.

ووجه محافظ قنا مديرى مكاتب البريد وفروع البنك الزراعى بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمتطوعين من مؤسسات المجتمع المدنى لعمل التجهيزات اللازمة بمقرات الصرف وأماكن الانتظار وتنظيم حركة المواطنين لمنع حدوث تزاحم واتباع الإجراءات الوقائية السليمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

جدير بالذكر أنه سوف يصل لكل مستحق رسالة نصية من رقم 2030 على رقم التليفون المحمول المسجل ضمن بيانات المستحق، قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف، نصها كالآتي: مساندة العمالة غير المنتظمة "تحدد لكم يوم ( ) الموافق ( ) لصرف المنحة من أقرب مكتب بريد / أقرب فرع لبنك التنمية والائتمان الزراعي".

من ناحية أخرى وحرصا على صحة وسلامة المواطنين من أهل قنا وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بضرورة الابتعاد عن التجمعات وأماكن الازدحام.

وأكد محافظ قنا على ضرورة توحيد كافة الجهود فى النطاق الطبى ووضع كافة التدابير الاحترازية والخطط الوقائية المتبعة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان لمواجهة أى حالات اشتباه وعزلها لحين التأكد من إصابتها من عدمه .

ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة فى المقاهى كإجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما شدد الداودى على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع، مشيرا الى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطرى لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.

وناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة الالتزام بالتوجيهات ومعاونة الأجهزة التنفيذية فى التغلب على هذا الفيروس .

جدير بالذكر ان المحافظة اتخذت عدد من التدابير الإحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد بين مواطنيها حيث تم تعليق العمل بنظام البصمة الإلكترونية فى حضور وانصراف العاملين بالأجهزة التنفيذية.

كما تم البدء فى تعقيم المؤسسات الحكومية منذ الخميس الماضى مثل المستشفيات، المحاكم، السجون، ديوان عام المحافظة وعدد من المؤسسات الأخري.