اليوم السابع
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الأحد، 12 أبريل 2020 02:15 م
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محافظ قنا: ازالة 350 حالة تعدى على اراضي املاك الدولة والزراعية

الأحد، 12 أبريل 2020 02:02 م
محافظ قنا: ازالة 350 حالة تعدى على اراضي املاك الدولة والزراعية محافظ قنا ازالة 350 حالة تعدى على اراضي املاك الدولة والزراعية
قنا- وائل محمد

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قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ان الوحدات المحلية لمراكز ابوتشت ونجع حمادي وقنا ونقادة وقوص مستمرة فى شن حملات لإزالة التعديات علي اراضي املاك الدولة والاراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع وحدة استرداد اراضي املاك الدولة بقنا وقوات الشرطة من مديرية امن قنا وأسفرت عن ازالة 350 حالة تعديات على مدار 10 ايام.

واوضح المهندس عمر عبدالباقي مدير وحدة استرداد أراضي املاك الدولة بقنا ان حملات الإزالة في إزالة حالات تعدي بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمراكر نجع حمادى، والوقف، ابوتشت وقوص، وازالة حالة تعدي بالزراعة علي املاك الدولة، وتعدي بالبناء علي الاراضي الزراعية بمراكز ابوتشت ونجع حمادي وقنا ونقادة وقوص بالإضافة الي ازالة مخالفات بناء بدون ترخيص بمركز قنا .  

 

واكد محافظ قنا عدم التهاون مع اي مخالفات وتطبيق القانون بكل شدة وحزم علي المخالفين ، واشار الي استمرار تنفيذ حملات الإزالة للقضاء علي كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقري المحافظة ، واكد علي انه سيتم تحويل المخالفات الي النيابة العسكرية في ظل قانون الطوارئ طبقا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وتعليمات السيد وزير التنمية المحلية.

فى سياق أخر قال اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا أن المحافظة تشهد حالة انضباط ذاتى من  للمواطنين بفترة حظر التجول وفى محافظة قنا يبادر المواطن القنائى بمغادرة الشارع قبل مواعيد حظر الحركة في التوقيتات التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة، وذلك حتى يعطى للاجهزة الأمنية حرية التنظيم وفرض حظر التجوال.

مضيفاً أن  كل المواطنين فى محافظة قنا ملتزمين بتوقيت حظر التجول، وهناك حالة إستجابة عامة فى كافة الشوارع بالمدينة والتى تخلو من المارة.

وأكد مدير أمن قنا أن أجهزة الأمن تتعاون مع المواطنين، ولاتهاون مع من يخالف الحظر تم فرضه من أجل المواطنين فالدولة تريد الحفاظ على المواطنين ونمنع من تفشى وباء كورونا ، وأن كل الخدمات التى يحتاجها المواطن من صيدلبات وسوبر ماركت تعمل بشكل مستمر، وهذه الإستثناءات التى نسمح بها عو الحاجة لشراء  أدوية أو غذاء.

وأضاف  مدير أمن قنا : ان المحافظة لم تسجل حالات ضبط حتى الان لأشخاص مخالفين لكسر حظر التجوال، وأن المواطن القنائى لديه وعى كامل وتفهم الظرف الذى نعيش فيه.

 


محافظ قنا

حملات ازالة تعديات

اراضي املاك الدولة

قنا اليوم

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