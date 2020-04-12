اليوم السابع
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محافظ سوهاج يوجه برفع التراكمات والقمامة بقرية الحريدية القبلية

الأحد، 12 أبريل 2020 09:42 ص
محافظ سوهاج يوجه برفع التراكمات والقمامة بقرية الحريدية القبلية قرية الحريدية
سوهاج - عمرو خلف

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كلف اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا ببحث شكوى من انتشار القمامة بقرية الحريدية بسوهاج، والتى نشرت باليوم السابع تحت عنوان "سيبها علينا.. شكوى من انتشار القمامة بقرية الحريدية بسوهاج"، وتم تكليف رئيس الوحدة القروية بنزلة القاضي برفع كافة التراكمات بالشوارع بالقرية والكتل السكنية ومنها شكوي المواطن وتم رفع كفاءة النظافة بالقرية.

كان القارئ كيرلس هاني ، قد أرسل  شكوى لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص تراكم القمامة قرية الحريدية القبلية مركز طهطا محافظة سوهاج، وأشار القارئ إلى أن تجمع القمامة بهذه  الصورة يؤدى إلى تلوث البيئة والسماح للفيروسات والأوبئة من انتشارها فى مصر ككل.

وناشد القارئ المسئولين ضرورة رفع القمامة ومنع وضعها وتراكمها فى الشوارع بهذه الصورة، ويمكن التواصل مع القارئ من خلال الرقم التالى  01205458586

كما نشر اليوم السابع فى وقت سابق مشكلة يعانى منها أهالى نجع التعليقة البحرى التابع لمركز اخميم بمحافظة سوهاج، حيث أن الاهالى حاولوا مرارا وتكرارا وبالموافقة على تغطية ترعة ساحل محروس والمحاطة بالعمارات السكنية دون جدوى، حيث أن الترعة تسبب مشاكل عديدة للاهالى وتمثل خطورة على الأطفال، حيث وقعت العديد من الحوادث فيها بسقوط عدد من الأطفال، بلاضافة إلى انتشار الاوبئة والحشرات والأمراض حيث تقبع الترعة بجوار الوحدات السكنية .

أهالى النجع حصلوا على موافقة من هندسى رى أخميم بالمموافقة على تغطيتها، حيث أنها مطابقة للمواصفات إلا أن مسئولى الرى رفضوا تغطيتها وأقروا انها لا تخضع للشروط مما اثار استياء الاهالى والذين يسعون منذ سنوات بتغطيتها لحمايتهم من الامراض وحفاظا على أرواج الاطفال .


سوهاج

محافظ سوهاج

طهطا

نزلة القاضى

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