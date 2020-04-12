محافظ سوهاج يوجه بتجهيز مكاتب البريد وفروع بنك التنمية لمنع التزاحم

سوهاج - عمرو خلف

وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية المختلفة بنطاق المحافظة بتجهيز مكاتب البريد وفروع بنك التنمية بأماكن انتظار وسرادقات لعدم حدوث تزاحم أو تكدس أمامها، تمهيدا لبدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالمحافظة غدا الاثنين 13 أبريل وحتى 16 ابريل الجاري، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزارة التنمية المحلية.

كما وجه المحافظ بالتنبيه على المواطنين من خلال الإذاعات المحلية و وسائل التواصل المختلفة بعدم التوجه لصرف المستحقات إلا بعد أن تصلهم رسالة نصية على رقم تليفون محمول المستحق، والذى ستصله قبل ٢٤ ساعة من اليوم المحدد للصرف.

كما شدد محافظ سوهاج على اتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية وتنظيم حركة الدخول والخروج أثناء عملية الصرف ، مشيرا إلى مراعاة آليات التنفيذ والصرف لعدم حدوث أى تزاحم او تكدس بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

كما أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن وصول 26 ألف و 500 كرتونة تموينية غذائية وتوزيعها على الجمعيات الأهلية المنتشرة بربوع المحافظة وعددها 178 جمعية أهلية، حيث سيتم توزيعها على العمالة الغير منتظمة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي لتحديد الأسر المستحقة والأكثر احتياجا.

وأشار محافظ سوهاج إلى أن الأولية سوف تكون للعمالة غير المنتظمة والمتضررين بشكل مباشر من تداعيات الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأوضح المحافظ أن كرتونة المواد الغذائية تشمل كميات مناسبة من السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية مثل " الأزر، والسكر، والملح، والشاي، والزيت، والصلصة، والبقوليات، والمكرونة والمعجنات" والتي تكفي لسد احتياجات الأسر المستفيدة لفترة طويلة نسبيا، وهو الذى سيساهم في التزام المواطنين بعدم النزول للأسواق وبالتالي الحد من التجمعات.

وفى وقت سابق تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اصطفاف معدات وفرق التطهير والتعقيم للوحدات المحلية لمراكز سوهاج، وأخميم، وحي شرق وحي غرب سوهاج "، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشاد محافظ سوهاج بفرق التطهير والتعقيم موجها إليهم الشكر والتقدير على جهودهم المبذولة، مؤكدا أنه لا مجال للتهاون في التصدي لفيروس كورونا، مشيرا إلى إن المحافظة حريصة على مشاركة أجهزة الدولة في تطهير المؤسسات الحكومية والممتلكات العامة للوقاية من فيروس كورونا، موجها جميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بالمحافظة بتوفير الدعم اللازم والمشاركة في كافة أعمال التطهير.