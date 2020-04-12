اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 أبريل 2020 12:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد يتفقد سوق "ستوته" ويوجه باستمرار إزالة العشوائيات.. صور

الأحد، 12 أبريل 2020 11:57 ص
محافظ بورسعيد يتفقد سوق "ستوته" ويوجه باستمرار إزالة العشوائيات.. صور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سوق "ستوته" أحد أقدم الأسواق العشوائية بنطاق حي العرب، وذلك للوقوف على مدى إنجاز أعمال إزالة الإشغالات بهذه المنطقة العشوائية.

ووجه محافظ بورسعيد، باستمرار حملة الاشغالات المكبرة والتي بدأت منذ يومين بازالة اشغالات شارع الروضة  واستكملت اليوم بازالة سوق ستوتة بالتزامن مع اكتشاف حالة ايجابية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لشخص يعمل داخل هذا السوق العشوائي.

وأكد محافظ بورسعيد، خلال جولته التفقدية بحي العرب، أن بورسعيد أولى المحافظات المصرية في القضاء على المناطق العشوائية لتكون خالية من المناطق غير الآمنة والتي تهدد أمن وأمان المواطنين.

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق من أجل الارتقاء بالمحافظة، وجعلها أولي المحافظات الخالية أيضا من الأسواق العشوائية مثل سوق "ستوته" الذي يمثل خطرا كبيرا في حالة حدوث أية حالات طوارئ

وشدد محافظ بورسعيد، على كافة الأجهزة التنفيذية، التعامل بكل قوة وحزم لتنفيذ القانون، وتحرير محاضر لكل من تسول له نفسه المخالفة في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد، مشيدا بتعاون المواطنين خلال عمليات التطهير والتعقيم وإزالة العشوائيات.

ووجه محافظ بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية لكل من يحاول إعادة المخالفة مرة أخري من المحلات وأصحاب الفروشات من الباعة الجائلين.

وأشاد محافظ بورسعيد بالتزام أصحاب محال الثلاثينى ببورسعيد بالمساحات المقررة لهم ورفع الإشغالات التى تعيق السيولة المرورية وحركة المواطنين، مؤكدًا على ضرورة تعاون المواطنين فى كافة القطاعات مع جهود الأجهزة التنفيذية من أجل تحقيق الصالح العام.

(1)
 

 

(2)
 

 

(3)
 

 

(4)
 

 

(5)
 

 

(6)
 

 

 


بورسعيد

اخبار بورسعيد

عادل الغضبان

محافظ بورسعيد

سوق ستوته ببورسعيد

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رحلة مع مريض كورونا داخل غرفة العناية المركزة.. فيديو

رحلة مع مريض كورونا داخل غرفة العناية المركزة.. فيديو

فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

إنفوجراف.. نصائح لمرضى التهاب المفاصل للحفاظ على صحتهم فى العزل المنزلى

إنفوجراف.. نصائح لمرضى التهاب المفاصل للحفاظ على صحتهم فى العزل المنزلى

إنفوجراف.. رحلة كورونا من فيروس إلى وباء ثم "حرب" × 10 محطات

إنفوجراف.. رحلة كورونا من فيروس إلى وباء ثم "حرب" × 10 محطات

طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان الرياضيات التجريبى على التابلت غدا

طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان الرياضيات التجريبى على التابلت غدا

التموين: صرف 55% من مقررات شهر أبريل للبقالين ومنافذ الصرف حتى الآن

التموين: صرف 55% من مقررات شهر أبريل للبقالين ومنافذ الصرف حتى الآن

التضامن تبدأ اليوم صرف المعاشات لمن تخلف فى الـ10 أيام الأولى من أبريل

التضامن تبدأ اليوم صرف المعاشات لمن تخلف فى الـ10 أيام الأولى من أبريل

انتهاء اليوم الثامن عشر لحظر التجوال..وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

انتهاء اليوم الثامن عشر لحظر التجوال..وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

التموين: استمرار صرف سلع نقاط الخبر للمواطنين حتى نهاية الشهر

التموين: استمرار صرف سلع نقاط الخبر للمواطنين حتى نهاية الشهر

بدء أسبوع الآلام.. الأقباط يحتفلون بأحد السعف من منازلهم والقداسات أونلاين

بدء أسبوع الآلام.. الأقباط يحتفلون بأحد السعف من منازلهم والقداسات أونلاين

كيف تشترك فى واتساب الصحة للاستفسار عن كورونا مجانا؟.. اعرف التفاصيل

كيف تشترك فى واتساب الصحة للاستفسار عن كورونا مجانا؟.. اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة