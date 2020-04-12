محافظ بنى سويف يعلن دعمه لحملة "أوقفوا التنمر.. كورونا مش جريمة"

بني سويف - أيمن لطفي

أعلن الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، دعمه وتأييده الكامل للمبادرة التى أطلقتها جريدة صوت الأمة لوقف حالة التنمر ضد مصابى فيروس كورونا المستجد، والتى حملت شعار "أوقفوا التنمر.. كورونا مش جريمة" ما ترتب عليها أفعال مشينة تجاه المصابين وسلوكيات غريبة من البعض، وصلت لدرجة الاعتراض على دفن المتوفين بالفيروس فى مشهد أساء للقيم الأصيلة التى نشأنا عليها نحن المصريون .

وأثنى محافظ بنى سويف على المبادرة التى تستهدف نشر الوعى المجتمعى للوقوف والتصدى لظاهرة التنمر ضد مصابى فيروس كوفيد 19 "كورونا المستجد"، والتى تهدف إلى مواجهة اعتقاد البعض واعتبارهم من ابتلى بالمرض منبوذ اجتماعياً، مؤكدا أهمية المبادرة، التى تواجه هذه الظاهرة الغريبة على الشعب المصرى من خلال الفكر ورفع الوعى واستعادة الأخلاق والسلوكيات الحميدة الأصيلة التى تربى عليها الجميع.

يذكر أن الحملة لاقت صدى وتجاوبا واسعا، حيث شارك فيها عدد من الكتاب الصحفيين والإعلاميين والسياسيين ورجال الأعمال ورموز المجتمع، الذين يؤمنون بضرورة توعية المواطن بخطورة المرض وعدم تمييز صاحبه، لأن الإخفاء قد يتسبب فى كارثة محققة غير مأمونة العواقب.