محافظ الوادى الجديد يفتتح أول مجزر للدواجن بالخارجة ويوجه بتخفيض الأسعار (صور )

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم الأحد مشروع مجزر ذبح دواجن نصف آلي تم إنشاءه بقريه المنيرة بمركز الخارجة، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية ١٥٠٠ دجاجة / ساعه ويحتوي على ثلاجات لحفظ الدواجن طازجة ومجمده بطاقه تخزينيه ٥٠ طن، وذلك بتكلفه إجماليه بلغت ٢.٥ مليون جنيه وأكد الزملوط بأن المجزر يخدم مشروعات تربيه الدواجن بالمحافظة بشكل مباشر، بالإضافة إلي أنه يوفر فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة .



افتتاح اول مجزر نصف آلى للدواجن بالخارجة (1)

ووجه الزملوط بتوريد منتجات المجزر الي الوحدات المحلية لمراكز المدن لبيعها بمنافذ البيع التي تم تخصيصها والبالغ عددها 15 منفذ بواقع 7 منافذ بمركز الخارجة و8 منافذ بمركز الداخلة، وذلك لتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة ، موجها بتعميم التجربة بباقي مراكز المدن ، خاصه مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ولمنع استغلال التجار في ظل مواجهة الدولة لأزمة فيروس كورونا المستجد .



افتتاح اول مجزر نصف آلى للدواجن بالخارجة (3)

وكان عدد من أهالي المحافظة طالبوا بضرورة فتح المجازر الخاصة بالدواجن، في ظل انتشار مسببات الأمراض وخاصة انتشار فيروس كورونا، وهو ما يستدعي رفع درجة الاستعداد والعمل على القضاء على مسببات نقل الأمراض مما يستدعى الجهات المختصة ان تنجز فتح المجازر الخاصة بذبح الدواجن، وذلك بهدف توفير البيئة المناسبة لإنتاج اللحوم البيضاء والحد من أعمال ذبح الطيور داخل الرياشات ،وهي العوامل التي قد تساعد في انتشار الأمراض.



افتتاح اول مجزر نصف آلى للدواجن بالخارجة (4)

وقال الدكتور ناجي عوض مدير عام الطب البيطرى بالوادي الجديد، أنه بعد انتظام تشغيل المجازر سوف تطبيق القانون ومنع الرياشات من تداول الطيور الحية وفى حالة ظهور اى حالة إيجابى للنوع H5، ولا يوجد اعراض يتم سحب عينات لحين ثبوت خلوها من المرض واعطاء نتيجتين سلبيتين متتاليتين.



افتتاح اول مجزر نصف آلى للدواجن بالخارجة (5)

أضاف عوض انه بالنسبة للمحافظة ، يتم تطبيق القانون ٧٠ لسنة ٢٠٠٩ حيث يتم أخذ عينات من مزارع الدواجن بالمحافظة لثبوت خلوها من مرض أنفلونزا الطيور ويتم نقل الطيور من المزرعة للرياشات بتصريح نقل طيور، ومرفق بصورة من نتيجة فحص العينات السلبية وفى حالة ظهور اى حالة إيجابى للنوع H5 مع ظهور اعراض يتم اعدام الطيو، ويتم تعويض صاحب المزرعة وفى حالة ظهور اى حالة إيجابى للنوع H9 يتم الذبح فى مجزر خارج المحافظة مع طبيب بيطري مرافق.