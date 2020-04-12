اليوم السابع
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محافظ القليوبية يقود حملة إزالة تعديات بالخانكة وتنفيذ 67 قرارا للمخالفين

الأحد، 12 أبريل 2020 06:32 م
محافظ القليوبية يقود حملة إزالة تعديات بالخانكة وتنفيذ 67 قرارا للمخالفين محافظ القليوبية خلال الحملة
القليوبية - إبراهيم سالم

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شارك محافظ القليوبية، عبد الحميد الهجان، بأكبر حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمنطقة عزبة الكويتى بالجبل الأصفر التابعة لمركز ومدينة الخانكة، حيث تمت إزالة أكثر من 67 حالة على مساحة 10.440م2 معظمها من المسلحات الخرسانية، حيث تضمنت إزالة 18 حالة منازل سويسى بمساحة 2980م2، و25 حالة أسوار كبس أبيض بمساحة 4130م2، و24 حالة عقارات دورين و3 أدوار بمساحة 3330م2.

وشارك بالحملة كل من اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، واللواء علاء عزمى حكمدار أمن القليوبية، واللواء أشرف صلاح مساعد مدير الأمن، ومديرى المباحث وعدد كبير من التشكيلات التابعة لقوات الأمن المركزى وفرق الأمن لتأمين الحملة، كما شارك بالحملة من الجهاز التنفيذى كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام، واللواء خالد كشك رئيس مدينة الخانكة.

وأكد المحافظ أن التعديات على الأرض الزراعية بعزبة الكويتى على جانبى محور الطوارئ كلها انشأت بالمخالفة وبدون ترخيص فى فترة ما بعد ثورة 25 يناير ولن يتم التهاون فى أى مخالفة، وسيتم إزالة كل التعديات وتحقيق الردع العام للحفاظ على الأرض الزراعية والقضاء على العشوائية فى البناء، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بضرورة التعامل بحسم، والعمل على منع أى بناء عشوائى أو مخالف خلال هذه الفترة، مع تحويل الأشخاص المخالفين إلى النيابة العسكرية على الفور، وعدم السماح بأى بناء عشوائى أو مخالف.

وخلال الحملة توجه المحافظ، بالشكر لمدير الأمن وجميع القوات والتشكيلات المشاركة فى الحملة على جهدهم الدؤب فى تأمين الجهاز التنفيذى والمعدات أثناء تنفيذ الحملة، وإصرارهم على تنفيذ واستكمال الحملة رغم اعتراض أصحاب المخالفات، وذلك لتنفذ القانون وحماية الأرض الزراعية وأملاك الدولة من التعدى عليها.

وشدد محافظ القليوبية، على ضرورة الإزالة الفورية لأى تعديات جديدة على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة وإحالة المتعدين ومغتصبى أراضى الدولة للنيابة العسكرية ومصادرة معدات البناء فى ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، مؤكدا على أن الدولة عازمة فى التعامل بحسم مع ملف التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن تواصل جهودها لإزالة كافة مخالفات المبانى و كافة صور وأشكال التعديات.


اخبار القليوبية

محافظ القليوبية

التعديات على الاراضى الزراعية

الخانكة

امن القليوبية

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