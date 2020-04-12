محافظ الفيوم: تركيب أول جهاز معقم حيوي بالمستشفى العام.. صور

الفيوم -رباب الجالى

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن تركيب أول جهاز معقم حيوى بمستشفى الفيوم العام، لتعقيم الفرق الطبية والمترددين على المستشفى من العدوى بالفيروسات بمختلف أنواعها ومنها فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه سيتم تعميم التجربة على المستشفيات المختلفة، وذلك حرصاً من المحافظة على سلامة الفرق الطبية والمرضى وذويهم من الإصابة بالأمراض أو انتقال العدوى.

وفى هذا الإطار، قام محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بزيارة لمستشفى الفيوم العام لتفقد عمل جهاز التعقيم الحيوى، واستمع المحافظ خلال الزيارة لشرح واف من الأستاذ الدكتور عمر الحادي الأستاذ بكلية العلوم جامعة سوهاج، مبتكر جهاز التعقيم، حول آليات عمل الجهاز الجديد ومكوناته.

وأوضح "الحادي" ، أن الجهاز معقم حيوى آمن للاستخدام الآدمى، ويحتاج الشخص إلى 3 – 5 ثوانى فقط داخل كابينة الجهاز لضمان التعقيم الكامل وقتل 95 % من الفيروسات، حتى لا يؤثر على التعقيم الداخلى لمبنى المستشفى، لافتاً إلى أن طن واحد من المطهرات يكفى لتعقيم عدد من 8 إلى 10 آلاف زائر.

وأكد محافظ الفيوم على ضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية لأساتذة الجامعة وتوظيف أبحاثهم وأفكارهم البناءة بالشكل الذى يعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع، معرباً عن شكره لجامعة سوهاج وشركة بالم لايف على تبرعهم بالجهاز للمستشفى العام.

حضر الزيارة الدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور مصطفى الدرس المستشار الطبى لشركة بالم لايف مصنعة الجهاز، والأستاذ أحمد الدرس المدير التنفيذى للشركة.



تركيب أول جهاز معقم حيوي



تركيب أول جهاز معقم حيوي



تركيب أول جهاز معقم حيوي



تركيب أول جهاز معقم حيوي