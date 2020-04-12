محافظ الإسماعيلية: عزل عزبة وغلق 5 عيادات وصيدليتين ومركز أشعة ومعمل بسبب كورونا

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، إنه أصدر عدة قرارات بعد ظهور عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من أجل الصالح العام لحماية مواطنى المحافظة، منها غلق وعزل عزبة وعمارة وعدد من العيادات والصيدليات ومراكز تحاليل وأشعة وذلك للصالح العام لحماية جموع مواطنى الإسماعيلية.

أضاف، محافظ الإسماعيلية، أنه قرر عزل عزبة اللبن بمركز ومدينة التل الكبير فى محافظة الإسماعيلية، طبيًا وأمنيًا وغلق مداخل ومخارج العزبة، بسبب إصابة حالتين من أهالي العزبة بفيروس كورونا، وتقرر منع دخول أو خروج أى شخص من القرية التى تضم 40 أسرة، وغلق كليًا لسوق الأربعاء بعزبة اللبن لمدة ١٥ يومًا، كما تم عزل العقار رقم ٥٣ بلوك رقم ٢ بمنطقة أرض الجمعيات بجوار سوبر ماركت ميدو بمدينة الإسماعيلية، ويحظر الدخول إلية أو الخروج منه لحين صدور قرار آخر، بعد ظهور ثلاثة حالات كورونا فى العقار لسيدة ونجليها.

وتابع، اللواء شريف فهمى بشارة، أنه تم غلق معمل القناة للتحاليل الكائن ببرج الكامليا بحى ثانى الإسماعيلية، وغلق مركز الخير والبركة للأشعة الكائن بشارع الخير والبركة المتفرع من شارع شبين الكوم، وغلق عيادة الدكتور محمد إسماعيل لأمراض الصدر بشارع شبين الكوم بالإسماعيلية، وغلق عيادة الدكتور أحمد سليمان للحميات الكائنة تقاطع شارع السكة الحديد والثلاثينى ولحين إشعار آخر.

كما تقرر غلق صيدلية الدكتورة ريهام رشاد محمد بالتل الكبير، وصيدلية الدكتورة ولاء حسن الصادق بالتل الكبير، وعيادة الدكتور محمد عوض بالتل الكبير، وعيادة الدكتور سعيد عبد الباقى بالتل الكبير، وعيادة الدكتور عادل عاشور بالتل الكبير وذالك لمدة ١٥ يومًا إبتداءً من اليوم.

وطالب محافظ الإسماعيلية، المواطنين بالالتزام بالتوجيهات والتعليمات والبعد عن أماكن التجمعات ومراعاة الصحة العامة وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، والبقاء فى المنزل من أجل سلامتهم وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن أماكن التجمعات.