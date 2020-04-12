محافظ أسوان يتابع تنفيذ إجراءات السلامة بمصنع كيما والكوبرى البديل.. صور

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سير العمل ومعدلات التنفيذ بمشروع إنشاء كوبرى الخزان البديل، بالإضافة إلى التشغيل التجريبى لمشروع مصنع كيما 2 الجديد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية للعاملين داخل مواقع العمل المختلفة.



محافظ أسوان يتابع ميدانياً معدلات العمل وتنفيذ الإجراءات الوقائية

واطمأن المحافظ على تطبيق وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حرصاً على سلامة العاملين، مع التشديد على تطبيق إجراءات الأمن الصناعى واشتراطات الأمان وارتداء الخوذة والأحذية الواقية والكمامات وتجنب التجمعات، بالإضافة إلى التطهير والتعقيم المستمر، كما تفقد اللواء أشرف عطية مكونات مشروع مصنع كيما 2، حيث شدد على أهمية التزام العاملين بالإجراءات الوقائية ووسائل الحماية أثناء الدخول والخروج من وإلى مواقع العمل.



محافظ أسوان يتابع ميدانياً معدلات العمل وتنفيذ الإجراءات الوقائية

كما استمع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إلى شرح مفصل أثناء مروره على مختلف أقسام المصنع من المهندس عيد الحوت، رئيس مجلس إدارة شركة كيما، والذى أشار إلى أن هذا المشروع القومى وصلت تكلفته الاستثمارية إلى 12 مليار جنيه، وينتج حالياً 1320 طن أمونيا يومياً، وأيضاً 1730 طن من خام اليوريا يومياً، حيث يصدر 45 % من الإنتاج للأسواق الأوربية والآسيوية والإفريقية عبر الموانئ البحرية والبرية، بجانب 55 % للأسواق المحلية، مما ساهم فى توفير أكثر من ألفين فرصة عمل حقيقة للشباب.



محافظ أسوان يتابع ميدانياً معدلات العمل وتنفيذ الإجراءات الوقائية

وفى الجولة الميدانية، تابع أشرف عطية، محافظ أسوان، معدلات سير العمل، حيث عرض المهندس عيد سعيد، مدير عام الهيئة العامة للطرق والكبارى على المحافظ الموقف التنفيذى والتنسيق المستمر للتغلب على أى معوقات تعرقل سير العمل بهذا المشروع الهام والحيوى والذى تصل تكلفته الإنشائية إلى 2 مليار جنيه، ويبلغ طوله 5,5 كم، وعرضه 30 متر، بواقع 3 حارات فى كل اتجاه، ويتكون من 4 كبارى رئيسية، علاوة على الأعمال الصناعية من برابخ ومواسير وأنفاق والتى تقوم بها 4 شركات على 3 مراحل بنسبة تنفيذ 20% .



محافظ أسوان يتابع ميدانياً معدلات العمل وتنفيذ الإجراءات الوقائية

كما تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مشروعات التوسعات والتطوير الشامل لمستشفى أسوان الجامعى، رافقه خلالها الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد الدهشورى عميد كلية الطب، والدكتور عبد الله العبيدى مدير عام المستشفى، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمنظومة الصحية على مستوى المحافظة باعتبارها من أولويات العمل التنفيذى، لتوفير خدمات علاجية ذات جودة عالية للمواطن.



محافظ أسوان يتابع تنفيذ الإجراءات الوقائية

وأشاد اللواء أشرف عطية بالجهود المبذولة من جامعة أسوان للارتقاء، ورفع مستوى الخدمة الطبية داخل هذا الصرح الحيوى، والذى يشهد تطويراً شاملاً بإضافة حوالى 300 سرير، والعديد من غرف العمليات والعناية المركزة والخدمات الطبية الأخرى، لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المرضى والمترددين عليه من داخل وخارج المحافظة.



محافظ أسوان يتفقد مشروعات التوسعات الجارية بالمستشفى الجامعى

وأكد محافظ أسوان أن المستشفى الجامعى يتمتع بمنظومة طبية تضم توافر كوادر بشرية على أعلى مستوى سواء من رؤساء الأقسام أو الاستشاريين أو الأطباء، بجانب أطقم التمريض، وبالإضافة إلى دعمها مؤخراً بأحدث التجهيزات والمعدات الطبية والمستلزمات الفنية والتكنولوجية، ما يؤهلها للقيام بدوها فى خدمة الأهالى.



محافظ أسوان يتفقد مشروعات التوسعات الجارية بالمستشفى الجامعى

واستمع اللواء أشرف عطية أثناء تفقده لأقسام المستشفى إلى شرح تفصيلى عن المشروعات الجارية من الدكتور عبدالله العبيدى والذى أوضح أنه تم تنفيذ 85 % من مشروع إنشاء مستشفى الباطنة والتى تصل تكلفتها الإنشائية إلى 68 مليون جنيه وهى مكونة من 5 أدوار، حيث تضم 150 سرير موزع بأقسام الباطنة العامة والخاصة والمخ والأعصاب والقلب والأورام والصدرية والجلدية والعلاج الطبيعى، مؤكداً أنه فى نفس الوقت جارى العمل بمشروع إنشاء مستشفى الاستقبال والطوارئ والذى يتكون من 5 أدوار بتكلفة إنشائية 300 مليون جنيه، وهى ستضم 150 سرير آخر بأقسام العمليات الجراحية وطوارئ الإصابات والعناية المركزة والأشعة والمعامل.



محافظ أسوان يتفقد مشروعات التوسعات الجارية بالمستشفى الجامعى

وكشف مدير عام المستشفى الجامعى أنه يتم يومياً استقبال نحو 1400 حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ، بجانب إجراء 2500 عملية جراحية متنوعة شهرياً حيث تصل السعة السريرية الحالية إلى 415 سرير، وسيتم إضافة 75% من السعة السريرية بعد إنهاء مشروعات التوسع الحالية. وتم افتتاح قسم جديد للغسيل الكلوى بطاقة 56 ماكينة تغطى تقديم الخدمة العلاجية للمرضى خلال الفترة الحالية، وخاصة بعد تحول مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة لمستشفى عزل للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، وفى نهاية الزيارة أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على أهمية حسن معاملة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية وتقديم الخدمة للمرضى بشكل لائق.



محافظ أسوان يتابع ميدانياً معدلات العمل وتنفيذ الإجراءات الوقائية



محافظ أسوان يتابع ميدانياً معدلات العمل وتنفيذ الإجراءات الوقائية