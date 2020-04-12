محافظة القاهرة تنفذ حملات إزالة بالزيتون والخليفة والشرابية والزاوية.. صور

نفذت أجهزة محافظة القاهرة عدة حملات إزالة للبناء المخالف، حيث تابعت المهندسة جيهان عبد الرحمن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لليوم الثانى على التوالى إزالة مبانى مخالفة بالعقار رقم 17 حارة حسن عمر المتفرع من شارع عمر بن الفارض والعقار 11 حارة حسن عمر المتفرع من شارع عمر بن الفارض بالإباحية فى الخليفة .

وتأتى الحملات تنفيذا لتعليمات الحكومة بشأن تغليظ العقوبات على اصحاب المبانى المخالفة وتحويل المخالفات للنيابة العسكرية والضرب بيد من حديد ضد المخالفين .

وشن حى الزاوية الحمراء للمرة الثانية على التوالى حملة لمراجعة أوضاع العقارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها، حيث تم اليوم ايقاف أعمال بناء مخالف وفك الشدة الخشبية وهدم حوائط أعلى سطح البلوك 144 مدخل 3 بمدينة النور وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفى اطار الحملة التى تشنها محافظة القاهرة بقيادة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة للقضاء على مخالفات البناء، قام حى الشرابية بإزالة للمبانى المخالفة التى تمت اليوم بالعقار رقم 21 شارع الظافر من بكر المنياوى بالشرابية.

كما قاد اللواء أشرف بهجت رئيس حى الزيتون عدد من الحملات لإزالة البناء المخالف بعدة عقارات بنطاق الحى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.

كان شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال الإزالة الجارية للعقار رقم 4 بشارع الفيومى بحى حدائق القبة حيث سيتم إزالة الأربعة ادوار العلوية لحصول مالك العقار على ترخيص بناء ارضى و3 ادوار ولكنه قام ببناء 8 طوابق بدون ترخيص .

وأكد محافظ القاهرة على استمرار مراقبة أعمال البناء بالعاصمة على مدار الساعة للتصدى لأى محاولة قد يقوم بها المخالفون معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية فى تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

كما حذر المحافظ كل من تسول له نفسه استغلال الازمات فى انتهاك القانون باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حياله على الفور مشددًا على رؤساء الأحياء بالتصدى بكل حسم لمخالفات البناء فى المهد قبل استفحالها وصعوبة إزالتها.