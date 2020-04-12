اليوم السابع
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محافظة الإسكندرية: تعقيم مستمر وفحص شامل لكافة العاملين بالديوان العام

الأحد، 12 أبريل 2020 12:43 ص
محافظة الإسكندرية: تعقيم مستمر وفحص شامل لكافة العاملين بالديوان العام تعقيم ديوان عام محافظة الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أصدرت محافظة الإسكندرية بيان، أشارت فية الى أنه فى إطار الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بديوان عام محافظة الإسكندرية، تواصل المحافظة أعمال التطهير لكافة المبانى عقب انصراف الموظفين والعاملين.

 

كما بدأت محافظة الإسكندرية فى إتخاذ تدابير احترازية مع موظفيها فى إطار التأكد الدائم من سلامتهم أثناء العمل، وذلك بالفحص اليومى لدرجات الحرارة لجميع العاملين والزائرين.

 

كما تقوم محافظة الإسكندرية أيضا بعمل فحوصات طبية لكافة موظفيها من كافة أقسام وإدارات المحافظة فى إطار الحرص الدائم على التأكد من سلامتهم، واتباع كافة الإجراءات الوقائية خلال تلك الفترة الراهنة

 

وكانت الإسكندرية قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، تم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة إلى الآن، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية وشدد على عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومي

 

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل إلى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.

 


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